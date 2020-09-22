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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/tramp-1577628234.html
Трамп не исключил применения в США иностранной вакцины от COVID-19
Президент США Дональд Трамп еще в мае не исключал возможность использования иностранной вакцины от коронавируса, напомнила во вторник пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T22:08
2020-09-22T22:08
распространение нового коронавируса
кейли макинани
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> еще в мае не исключал возможность использования иностранной вакцины от коронавируса, напомнила во вторник пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>."Он говорил такое: "Я скажу то, что непохоже на меня. Мне все равно, я просто хочу получить вакцину, которая работает. Меня не волнует, из другой ли она страны. Я сниму шляпу перед ними". Но сейчас, я думаю, (есть) другая вакцина в третьей фазе клинических испытаний – это та, которая в Оксфорде", - сказала она в ответ на вопрос, готов ли президент использовать российскую или китайскую вакцины.Макинани привела слова Трампа, которые он произнес еще в мае этого года. Она напомнила, что в США уже три препарата находятся в завершающей стадии испытаний. Трамп обещал, что к концу года будет доступно 100 миллионов доз.Сам президент на прошлой неделе, отвечая на аналогичный вопрос, не дал прямого ответа, переведя разговор на тему разработки американских препаратов.Макинани также напомнила о готовности Трампа самому вакцинироваться, пояснив, что он уверен в будущей американской вакцине."Президент говорил под запись: "Я буду рад быть первым человеком, которому дадут вакцину, или последним таким человеком – смотря что будет лучше для американского народа", - сказала пресс-секретарь Белого дома.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577468947.html
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577362061.html
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РИА Новости
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кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире

Трамп не исключил применения в США иностранной вакцины от COVID-19

22:08 22.09.2020
1077
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще в мае не исключал возможность использования иностранной вакцины от коронавируса, напомнила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Он говорил такое: "Я скажу то, что непохоже на меня. Мне все равно, я просто хочу получить вакцину, которая работает. Меня не волнует, из другой ли она страны. Я сниму шляпу перед ними". Но сейчас, я думаю, (есть) другая вакцина в третьей фазе клинических испытаний – это та, которая в Оксфорде", - сказала она в ответ на вопрос, готов ли президент использовать российскую или китайскую вакцины.
Макинани привела слова Трампа, которые он произнес еще в мае этого года. Она напомнила, что в США уже три препарата находятся в завершающей стадии испытаний. Трамп обещал, что к концу года будет доступно 100 миллионов доз.
Сам президент на прошлой неделе, отвечая на аналогичный вопрос, не дал прямого ответа, переведя разговор на тему разработки американских препаратов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
Макинани также напомнила о готовности Трампа самому вакцинироваться, пояснив, что он уверен в будущей американской вакцине.
"Президент говорил под запись: "Я буду рад быть первым человеком, которому дадут вакцину, или последним таким человеком – смотря что будет лучше для американского народа", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКейли МакинаниКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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