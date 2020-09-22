https://ria.ru/20200922/tramp-1577628234.html

Трамп не исключил применения в США иностранной вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп еще в мае не исключал возможность использования иностранной вакцины от коронавируса, напомнила во вторник пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T22:08

2020-09-22T22:08

2020-09-22T22:08

распространение нового коронавируса

кейли макинани

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> еще в мае не исключал возможность использования иностранной вакцины от коронавируса, напомнила во вторник пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>."Он говорил такое: "Я скажу то, что непохоже на меня. Мне все равно, я просто хочу получить вакцину, которая работает. Меня не волнует, из другой ли она страны. Я сниму шляпу перед ними". Но сейчас, я думаю, (есть) другая вакцина в третьей фазе клинических испытаний – это та, которая в Оксфорде", - сказала она в ответ на вопрос, готов ли президент использовать российскую или китайскую вакцины.Макинани привела слова Трампа, которые он произнес еще в мае этого года. Она напомнила, что в США уже три препарата находятся в завершающей стадии испытаний. Трамп обещал, что к концу года будет доступно 100 миллионов доз.Сам президент на прошлой неделе, отвечая на аналогичный вопрос, не дал прямого ответа, переведя разговор на тему разработки американских препаратов.Макинани также напомнила о готовности Трампа самому вакцинироваться, пояснив, что он уверен в будущей американской вакцине."Президент говорил под запись: "Я буду рад быть первым человеком, которому дадут вакцину, или последним таким человеком – смотря что будет лучше для американского народа", - сказала пресс-секретарь Белого дома.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577468947.html

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577362061.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире