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https://ria.ru/20200922/tramp-1577615382.html
Трамп призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром
Президент США Дональд Трамп призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром, заявил он в видеообращении на заседании высокого уровня в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:41
2020-09-22T17:41
дональд трамп
оон
сша
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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> призвал <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром, заявил он в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН."Если ООН должна быть эффективной организацией, то она должна сфокусироваться на настоящих проблемах в мире. В их число входят терроризм, угнетение женщин, принуждение к труду, наркотрафик, торговля людьми и секс-торговля, этнические чистки, преследование по религиозным мотивам и этнические чистки религиозных меньшинств", - сказал он.Он заверил, что США всегда будут лидером в вопросе защиты прав человека.
https://ria.ru/20200922/tramp-1577613966.html
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дональд трамп, оон, сша, в мире

Трамп призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром

17:41 22.09.2020
720
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром, заявил он в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН.
"Если ООН должна быть эффективной организацией, то она должна сфокусироваться на настоящих проблемах в мире. В их число входят терроризм, угнетение женщин, принуждение к труду, наркотрафик, торговля людьми и секс-торговля, этнические чистки, преследование по религиозным мотивам и этнические чистки религиозных меньшинств", - сказал он.
Он заверил, что США всегда будут лидером в вопросе защиты прав человека.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 17:25
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
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Дональд ТрампООНСШАВ мире
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