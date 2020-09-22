https://ria.ru/20200922/tramp-1577615382.html

Трамп призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром

Президент США Дональд Трамп призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром, заявил он в видеообращении на заседании высокого уровня в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:41

2020-09-22T17:41

2020-09-22T17:41

дональд трамп

оон

сша

в мире

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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> призвал <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром, заявил он в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН."Если ООН должна быть эффективной организацией, то она должна сфокусироваться на настоящих проблемах в мире. В их число входят терроризм, угнетение женщин, принуждение к труду, наркотрафик, торговля людьми и секс-торговля, этнические чистки, преследование по религиозным мотивам и этнические чистки религиозных меньшинств", - сказал он.Он заверил, что США всегда будут лидером в вопросе защиты прав человека.

https://ria.ru/20200922/tramp-1577613966.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, оон, сша, в мире