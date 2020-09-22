https://ria.ru/20200922/tramp-1577613497.html

Трамп уверен, что 2021 год будет величайшим в истории

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что на следующей Генассамблее ООН лидеры встретятся лично. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:20

2020-09-22T17:20

2020-09-22T17:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

оон

сша

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выразил уверенность, что на следующей <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> лидеры встретятся лично."Я в высшей степени уверен, что когда мы в следующем году соберемся лично, это будет один из величайших годов в нашей истории и, честно, надеюсь, в истории мира", - сказал он в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН.В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, лидеры прислали свои видеообращения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/tramp-1577590566.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире