https://ria.ru/20200922/tramp-1577613497.html
Трамп уверен, что 2021 год будет величайшим в истории
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что на следующей Генассамблее ООН лидеры встретятся лично. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:20
2020-09-22T17:20
2020-09-22T17:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выразил уверенность, что на следующей <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> лидеры встретятся лично."Я в высшей степени уверен, что когда мы в следующем году соберемся лично, это будет один из величайших годов в нашей истории и, честно, надеюсь, в истории мира", - сказал он в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН.В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, лидеры прислали свои видеообращения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/tramp-1577590566.html
2
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире