Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/tramp-1577613497.html
Трамп уверен, что 2021 год будет величайшим в истории
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что на следующей Генассамблее ООН лидеры встретятся лично. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:20
2020-09-22T17:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577612145_0:0:1219:687_1400x0_80_0_0_158bd6b021cfde85903571dab0dbe713.jpg
<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выразил уверенность, что на следующей <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> лидеры встретятся лично."Я в высшей степени уверен, что когда мы в следующем году соберемся лично, это будет один из величайших годов в нашей истории и, честно, надеюсь, в истории мира", - сказал он в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН.В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, лидеры прислали свои видеообращения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/tramp-1577590566.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577612145_107:0:1047:705_1400x0_80_0_0_9ea7f5f9fae001174f6dd0ca10830f04.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире

Трамп уверен, что 2021 год будет величайшим в истории

17:20 22.09.2020
987
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что на следующей Генассамблее ООН лидеры встретятся лично.
"Я в высшей степени уверен, что когда мы в следующем году соберемся лично, это будет один из величайших годов в нашей истории и, честно, надеюсь, в истории мира", - сказал он в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН.
В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, лидеры прислали свои видеообращения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
RT предложил работу Дональду Трампу - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 12:02
RT "предложил работу" Дональду Трампу
10263003
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООНСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал государства встать на новый глобальный курс
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
Трамп призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Эдинбург и гора Трон Артура
Шотландцам запретили ходить в гости из-за второй волны коронавируса
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала новые проблемы Windows
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Виссарион
Сектовед: Виссарион создал в Красноярском крае государство в государстве
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал от ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Сотрудник полиции
В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
В СПЧ прокомментировали проект о химкастрации и казни за убийство детей
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган призвал сделать вакцины от коронавируса общедоступными
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния