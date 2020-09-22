https://ria.ru/20200922/telemeditsina-1577608168.html

В ВОЗ высоко оценили работу московского центра телемедицины

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили центр телемедицины в Москве и высоко оценили работу медиков, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:03

2020-09-22T16:03

2020-09-22T16:03

ханс клюге

алексей хрипун

здоровье - общество

воз

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569696409_0:216:3256:2048_1400x0_80_0_0_2cf87ac855e95e991d5d3206584f0d81.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили центр телемедицины в Москве и высоко оценили работу медиков, передаёт корреспондент РИА Новости."Это первый визит в качестве регионального директора ... Я нахожусь под большим впечатлением от работы, которая была организована и проделана, прежде всего, мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, а также министром здравоохранения Москвы за очень короткий период времени ... Я хочу поздравить всех москвичей за их дисциплинированность, поскольку москвичи заботятся друг о друге и проявляют солидарность. Должен сказать, что нахожусь под большим впечатлением от центра телемедицины, ничего подобного я в жизни не видел", - сообщил региональный директор Европейского бюро <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> доктор <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Ханс Клюге</a>.По его словам, в центре телемедицины человеку уделяется большое внимание."А это очень важно, чтобы у нас было доверие между пациентом, врачом и медицинской сестрой", - отметил представитель ВОЗ.В свою очередь руководитель столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamenta_zdravookhranenija_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Хрипун</a> поблагодарил представителей международной организации."Для нас очень важен визит наших коллег из ВОЗ в Москву. Прежде всего, потому, что все клинические рекомендации, федеральные протоколы и алгоритмы и принципы ведения больных с коронавирусной инфекцией в Москве в значительной степени согласуются с тем, что публикует ВОЗ ... Мы готовы дальше демонстрировать и делиться тем опытом, который накопили за это время", - отметил Хрипун.

https://ria.ru/20200831/telemeditsina-1576517470.html

https://ria.ru/20200717/1574474456.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, алексей хрипун, здоровье - общество, воз, сергей собянин, москва, общество