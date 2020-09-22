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https://ria.ru/20200922/telemeditsina-1577608168.html
В ВОЗ высоко оценили работу московского центра телемедицины
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили центр телемедицины в Москве и высоко оценили работу медиков, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:03
2020-09-22T16:03
ханс клюге
алексей хрипун
здоровье - общество
воз
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили центр телемедицины в Москве и высоко оценили работу медиков, передаёт корреспондент РИА Новости."Это первый визит в качестве регионального директора ... Я нахожусь под большим впечатлением от работы, которая была организована и проделана, прежде всего, мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, а также министром здравоохранения Москвы за очень короткий период времени ... Я хочу поздравить всех москвичей за их дисциплинированность, поскольку москвичи заботятся друг о друге и проявляют солидарность. Должен сказать, что нахожусь под большим впечатлением от центра телемедицины, ничего подобного я в жизни не видел", - сообщил региональный директор Европейского бюро <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> доктор <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Ханс Клюге</a>.По его словам, в центре телемедицины человеку уделяется большое внимание."А это очень важно, чтобы у нас было доверие между пациентом, врачом и медицинской сестрой", - отметил представитель ВОЗ.В свою очередь руководитель столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamenta_zdravookhranenija_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Хрипун</a> поблагодарил представителей международной организации."Для нас очень важен визит наших коллег из ВОЗ в Москву. Прежде всего, потому, что все клинические рекомендации, федеральные протоколы и алгоритмы и принципы ведения больных с коронавирусной инфекцией в Москве в значительной степени согласуются с тем, что публикует ВОЗ ... Мы готовы дальше демонстрировать и делиться тем опытом, который накопили за это время", - отметил Хрипун.
https://ria.ru/20200831/telemeditsina-1576517470.html
https://ria.ru/20200717/1574474456.html
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ханс клюге, алексей хрипун, здоровье - общество, воз, сергей собянин, москва, общество

В ВОЗ высоко оценили работу московского центра телемедицины

16:03 22.09.2020
377
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦентр телемедицины
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили центр телемедицины в Москве и высоко оценили работу медиков, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Это первый визит в качестве регионального директора ... Я нахожусь под большим впечатлением от работы, которая была организована и проделана, прежде всего, мэром Москвы, а также министром здравоохранения Москвы за очень короткий период времени ... Я хочу поздравить всех москвичей за их дисциплинированность, поскольку москвичи заботятся друг о друге и проявляют солидарность. Должен сказать, что нахожусь под большим впечатлением от центра телемедицины, ничего подобного я в жизни не видел", - сообщил региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.
По его словам, в центре телемедицины человеку уделяется большое внимание.
"А это очень важно, чтобы у нас было доверие между пациентом, врачом и медицинской сестрой", - отметил представитель ВОЗ.
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31 августа, 12:00РИА Наука
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В свою очередь руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун поблагодарил представителей международной организации.
"Для нас очень важен визит наших коллег из ВОЗ в Москву. Прежде всего, потому, что все клинические рекомендации, федеральные протоколы и алгоритмы и принципы ведения больных с коронавирусной инфекцией в Москве в значительной степени согласуются с тем, что публикует ВОЗ ... Мы готовы дальше демонстрировать и делиться тем опытом, который накопили за это время", - отметил Хрипун.
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