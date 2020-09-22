https://ria.ru/20200922/svadba-1577627723.html
Невеста умерла через несколько дней после свадьбы из-за ошибки врачей
Австралийка Эшли Симрадж вышла замуж за своего спутника Джейсона Хейла и умерла спустя несколько дней от рака, пишет Daily Mail Australia. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:51
2020-09-22T21:51
2020-09-22T21:51
австралия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Australia/" target="_blank">Австралийка</a> Эшли Симрадж вышла замуж за своего спутника Джейсона Хейла и умерла спустя несколько дней от рака, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/auhome/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail Australia</a>.Как рассказал отец девушки, ей было 20 лет, когда три года назад она обнаружила шишку у себя на ноге. Изначально терапевт сказал, что это обычная бородавка, а хирург подтвердил его выводы. Но ни один из них не провел необходимых исследований. Лишь спустя год, когда из болячки пошла кровь, Эшли обратилась к другому медику, который сделал биопсию и сообщил ей, что это меланома.За это время рак распространился по организму и поразил ряд жизненно важных органов. Длительное лечение не смогло спасти жизнь девушки. Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить несколько дней, она вышла замуж за "любовь всей своей жизни" Джейсона Хейла. После церемонии девушку доставили в больницу, но вскоре она вернулась домой, чтобы провести последние дни с семьей. Через несколько дней Эшли умерла.Семья Симрадж подала в суд на врачей, поставивших ей ошибочный диагноз.
https://ria.ru/20200910/nevesta-1577013592.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, в мире
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Австралийка
Эшли Симрадж вышла замуж за своего спутника Джейсона Хейла и умерла спустя несколько дней от рака, пишет Daily Mail Australia
.
Как рассказал отец девушки, ей было 20 лет, когда три года назад она обнаружила шишку у себя на ноге. Изначально терапевт сказал, что это обычная бородавка, а хирург подтвердил его выводы. Но ни один из них не провел необходимых исследований. Лишь спустя год, когда из болячки пошла кровь, Эшли обратилась к другому медику, который сделал биопсию и сообщил ей, что это меланома.
За это время рак распространился по организму и поразил ряд жизненно важных органов. Длительное лечение не смогло спасти жизнь девушки. Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить несколько дней, она вышла замуж за "любовь всей своей жизни" Джейсона Хейла.
После церемонии девушку доставили в больницу, но вскоре она вернулась домой, чтобы провести последние дни с семьей. Через несколько дней Эшли умерла.
Семья Симрадж подала в суд на врачей, поставивших ей ошибочный диагноз.