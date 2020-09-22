Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/svadba-1577627723.html
Невеста умерла через несколько дней после свадьбы из-за ошибки врачей
Австралийка Эшли Симрадж вышла замуж за своего спутника Джейсона Хейла и умерла спустя несколько дней от рака, пишет Daily Mail Australia. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:51
2020-09-22T21:51
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8a466d3bfc6cdba9174f964e9a8d0b32.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Australia/" target="_blank">Австралийка</a> Эшли Симрадж вышла замуж за своего спутника Джейсона Хейла и умерла спустя несколько дней от рака, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/auhome/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail Australia</a>.Как рассказал отец девушки, ей было 20 лет, когда три года назад она обнаружила шишку у себя на ноге. Изначально терапевт сказал, что это обычная бородавка, а хирург подтвердил его выводы. Но ни один из них не провел необходимых исследований. Лишь спустя год, когда из болячки пошла кровь, Эшли обратилась к другому медику, который сделал биопсию и сообщил ей, что это меланома.За это время рак распространился по организму и поразил ряд жизненно важных органов. Длительное лечение не смогло спасти жизнь девушки. Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить несколько дней, она вышла замуж за "любовь всей своей жизни" Джейсона Хейла. После церемонии девушку доставили в больницу, но вскоре она вернулась домой, чтобы провести последние дни с семьей. Через несколько дней Эшли умерла.Семья Симрадж подала в суд на врачей, поставивших ей ошибочный диагноз.
https://ria.ru/20200910/nevesta-1577013592.html
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_1bccfe79d73e08318bbc84b95acd888f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австралия, в мире

Невеста умерла через несколько дней после свадьбы из-за ошибки врачей

21:51 22.09.2020
2990
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Австралийка Эшли Симрадж вышла замуж за своего спутника Джейсона Хейла и умерла спустя несколько дней от рака, пишет Daily Mail Australia.
Как рассказал отец девушки, ей было 20 лет, когда три года назад она обнаружила шишку у себя на ноге. Изначально терапевт сказал, что это обычная бородавка, а хирург подтвердил его выводы. Но ни один из них не провел необходимых исследований. Лишь спустя год, когда из болячки пошла кровь, Эшли обратилась к другому медику, который сделал биопсию и сообщил ей, что это меланома.
За это время рак распространился по организму и поразил ряд жизненно важных органов. Длительное лечение не смогло спасти жизнь девушки. Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить несколько дней, она вышла замуж за "любовь всей своей жизни" Джейсона Хейла.
После церемонии девушку доставили в больницу, но вскоре она вернулась домой, чтобы провести последние дни с семьей. Через несколько дней Эшли умерла.
Семья Симрадж подала в суд на врачей, поставивших ей ошибочный диагноз.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 01:09
Названа версия внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
281941111
Обсудить0
АвстралияВ мире
Рекомендуем
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал в суд на бывшую сожительницу
Митинг Раду на карантин у здания Верховной рады Украины в Киеве
Украине предрекли коллапс из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина убил мать и покончил с собой
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
В Минздрав назвали болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
США готовы разрушить ООН, Россия намерена ее спасти
Репродукция картины Пьяница художника Гиллиса ван Тильборга
Ученые объяснили, почему пьющим свойственно чувство тревоги
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон первым на Генассамблее ООН заговорил о Навальном
Министр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства
Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Алексей Навальный
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Логотип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме 2018
"Яндекс" планирует купить "Тинькофф"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния