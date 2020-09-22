https://ria.ru/20200922/supermodel-1577623945.html

Супермодель Хейли Бибер опубликовала откровенные фото в бикини

Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных фотографий. Кадры вызвали волну комплиментов со стороны... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:45

2020-09-22T19:45

2020-09-22T19:45

шоу-бизнес

джастин бибер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149500/32/1495003230_0:331:1733:1305_1400x0_80_0_0_e5d93557b56ee61f99ab71c9a7c25ae3.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных фотографий. Кадры вызвали волну комплиментов со стороны поклонников звезды.На снимках жена певца <a href="http://ria.ru/person_Dzhastin_Biber/" target="_blank" data-auto="true">Джастина Бибера</a> предстала в купальнике черного цвета на на фоне дикой природы. Образ девушка дополнила белыми кроссовками, сережками и темными очками."Уютные выходные", — подписала супермодель пост в социальной сети. Фотографии за сутки собрали почти 1,5 миллиона лайков. Большая часть фанатов оставила восторженные отзывы в комментариях: "Вы выглядите удивительно!", "Тело – огонь!", "Как куколка!".

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/biber-1577605610.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, джастин бибер