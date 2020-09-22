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Супермодель Хейли Бибер опубликовала откровенные фото в бикини
Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных фотографий. Кадры вызвали волну комплиментов со стороны... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:45
2020-09-22T19:45
шоу-бизнес
джастин бибер
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных фотографий. Кадры вызвали волну комплиментов со стороны поклонников звезды.На снимках жена певца <a href="http://ria.ru/person_Dzhastin_Biber/" target="_blank" data-auto="true">Джастина Бибера</a> предстала в купальнике черного цвета на на фоне дикой природы. Образ девушка дополнила белыми кроссовками, сережками и темными очками."Уютные выходные", — подписала супермодель пост в социальной сети. Фотографии за сутки собрали почти 1,5 миллиона лайков. Большая часть фанатов оставила восторженные отзывы в комментариях: "Вы выглядите удивительно!", "Тело – огонь!", "Как куколка!".
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60
шоу-бизнес, джастин бибер

Супермодель Хейли Бибер опубликовала откровенные фото в бикини

19:45 22.09.2020
6104
© AP Photo / Invision/Willy SanjuanАмериканская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных фотографий. Кадры вызвали волну комплиментов со стороны поклонников звезды.
На снимках жена певца Джастина Бибера предстала в купальнике черного цвета на на фоне дикой природы. Образ девушка дополнила белыми кроссовками, сережками и темными очками.
"Уютные выходные", — подписала супермодель пост в социальной сети.
Фотографии за сутки собрали почти 1,5 миллиона лайков. Большая часть фанатов оставила восторженные отзывы в комментариях: "Вы выглядите удивительно!", "Тело – огонь!", "Как куколка!".
Джастин Бибер и Хейли Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 15:32
"Тело мечты". Жена Джастина Бибера взорвала Сеть фото в бикини
100012
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Шоу-бизнесДжастин Бибер
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