https://ria.ru/20200922/subsidii-1577582535.html

Семьи Приамурья получили субсидии на "дальневосточную ипотеку"

Десять семей Амурской области, оформившие в августе "дальневосточную ипотеку" в сельской местности, получили в августе более двух миллионов рублей из... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:28

2020-09-22T09:28

2020-09-22T09:28

василий орлов

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Десять семей <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, оформившие в августе "дальневосточную ипотеку" в сельской местности, получили в августе более двух миллионов рублей из регионального бюджета на субсидирование части первоначального взноса, такая мера поддержки действует в области по инициативе губернатора Приамурья <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василия Орлова</a>, сообщает правительство региона.Разработать новую меру поддержки для молодых семей, оформляющих "дальневосточную ипотеку" для приобретения жилья в селах, Орлов поручил минсельхозу региона в январе.Получить единовременную выплату могут молодые семьи, участники программы "дальневосточная ипотека", заключившие договор с банком с 1 января 2020 года по 1 декабря 2020."Выплата предоставляется однократно - 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей: средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолженности по кредиту", - цитирует Орлова правительство.Сейчас на новую меру поддержки в регионе претендуют 34 молодые семьи, оформившие "дальневосточную ипотеку"."В августе такую выплату получили 10 семей на сумму более 2 миллионов рублей. В сентябре в областной минсельхоз поступило 4 заявления от семей-получателей "дальневосточной ипотеки", по которым уже принято положительное решение о предоставлении социальной выплаты на сумму 631,7 тысячи рублей", - уточняет правительство."Дальневосточная ипотека" в Амурской области продолжает оставаться самой популярной среди льготных ипотечных продуктов, по этой программе жителям региона уже выданы более 2,7 миллиарда рублей кредитов. Всего заявки на ипотеку под 2% в Приамурье подали около 3,5 тысячи человек, более 70% заявок одобрены, более 850 семей уже получили деньги.Программа льготной ипотеки под 2% для жителей ДФО заработала в декабре 2019 года и продлится до 1 января 2025 года. Участниками программы могут стать молодые семьи (возраст супругов до 35 лет), а также те, кто не состоит в браке, но имеет детей не старше 18 лет. Претендовать на льготную ипотеку могут также получатели "дальневосточных гектаров". Кредит выдают на приобретение жилья в новостройках в городах и селах, в селах также можно приобретать вторичное жилье. Поможет программа и тем, кому нужны деньги на индивидуальное жилищное строительство. Кредит выдается не более чем на 20 лет, его максимальный размер - 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200918/stipendii-1577426101.html

https://ria.ru/20200911/zhile-1577070772.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, общество