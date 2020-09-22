Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/subsidii-1577582535.html
Семьи Приамурья получили субсидии на "дальневосточную ипотеку"
Десять семей Амурской области, оформившие в августе "дальневосточную ипотеку" в сельской местности, получили в августе более двух миллионов рублей из... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:28
2020-09-22T09:28
василий орлов
амурская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_79004ec7211f508c4335753b49fbda55.jpg
<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Десять семей <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, оформившие в августе "дальневосточную ипотеку" в сельской местности, получили в августе более двух миллионов рублей из регионального бюджета на субсидирование части первоначального взноса, такая мера поддержки действует в области по инициативе губернатора Приамурья <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василия Орлова</a>, сообщает правительство региона.Разработать новую меру поддержки для молодых семей, оформляющих "дальневосточную ипотеку" для приобретения жилья в селах, Орлов поручил минсельхозу региона в январе.Получить единовременную выплату могут молодые семьи, участники программы "дальневосточная ипотека", заключившие договор с банком с 1 января 2020 года по 1 декабря 2020."Выплата предоставляется однократно - 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей: средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолженности по кредиту", - цитирует Орлова правительство.Сейчас на новую меру поддержки в регионе претендуют 34 молодые семьи, оформившие "дальневосточную ипотеку"."В августе такую выплату получили 10 семей на сумму более 2 миллионов рублей. В сентябре в областной минсельхоз поступило 4 заявления от семей-получателей "дальневосточной ипотеки", по которым уже принято положительное решение о предоставлении социальной выплаты на сумму 631,7 тысячи рублей", - уточняет правительство."Дальневосточная ипотека" в Амурской области продолжает оставаться самой популярной среди льготных ипотечных продуктов, по этой программе жителям региона уже выданы более 2,7 миллиарда рублей кредитов. Всего заявки на ипотеку под 2% в Приамурье подали около 3,5 тысячи человек, более 70% заявок одобрены, более 850 семей уже получили деньги.Программа льготной ипотеки под 2% для жителей ДФО заработала в декабре 2019 года и продлится до 1 января 2025 года. Участниками программы могут стать молодые семьи (возраст супругов до 35 лет), а также те, кто не состоит в браке, но имеет детей не старше 18 лет. Претендовать на льготную ипотеку могут также получатели "дальневосточных гектаров". Кредит выдают на приобретение жилья в новостройках в городах и селах, в селах также можно приобретать вторичное жилье. Поможет программа и тем, кому нужны деньги на индивидуальное жилищное строительство. Кредит выдается не более чем на 20 лет, его максимальный размер - 6 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200918/stipendii-1577426101.html
https://ria.ru/20200911/zhile-1577070772.html
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_928587c0ba535325156701f91616983f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, амурская область, общество

Семьи Приамурья получили субсидии на "дальневосточную ипотеку"

09:28 22.09.2020
691
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости. Десять семей Амурской области, оформившие в августе "дальневосточную ипотеку" в сельской местности, получили в августе более двух миллионов рублей из регионального бюджета на субсидирование части первоначального взноса, такая мера поддержки действует в области по инициативе губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщает правительство региона.
Разработать новую меру поддержки для молодых семей, оформляющих "дальневосточную ипотеку" для приобретения жилья в селах, Орлов поручил минсельхозу региона в январе.
Получить единовременную выплату могут молодые семьи, участники программы "дальневосточная ипотека", заключившие договор с банком с 1 января 2020 года по 1 декабря 2020.
"Выплата предоставляется однократно - 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей: средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолженности по кредиту", - цитирует Орлова правительство.
Школьник - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 10:18
Одаренные дети Приамурья получили первые губернаторские стипендии
Сейчас на новую меру поддержки в регионе претендуют 34 молодые семьи, оформившие "дальневосточную ипотеку".
"В августе такую выплату получили 10 семей на сумму более 2 миллионов рублей. В сентябре в областной минсельхоз поступило 4 заявления от семей-получателей "дальневосточной ипотеки", по которым уже принято положительное решение о предоставлении социальной выплаты на сумму 631,7 тысячи рублей", - уточняет правительство.
"Дальневосточная ипотека" в Амурской области продолжает оставаться самой популярной среди льготных ипотечных продуктов, по этой программе жителям региона уже выданы более 2,7 миллиарда рублей кредитов. Всего заявки на ипотеку под 2% в Приамурье подали около 3,5 тысячи человек, более 70% заявок одобрены, более 850 семей уже получили деньги.
Программа льготной ипотеки под 2% для жителей ДФО заработала в декабре 2019 года и продлится до 1 января 2025 года. Участниками программы могут стать молодые семьи (возраст супругов до 35 лет), а также те, кто не состоит в браке, но имеет детей не старше 18 лет. Претендовать на льготную ипотеку могут также получатели "дальневосточных гектаров". Кредит выдают на приобретение жилья в новостройках в городах и селах, в селах также можно приобретать вторичное жилье. Поможет программа и тем, кому нужны деньги на индивидуальное жилищное строительство. Кредит выдается не более чем на 20 лет, его максимальный размер - 6 миллионов рублей.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 08:14
Строительство жилья в Приамурье благодаря льготной ипотеке выросло на 20%
010000
Обсудить0
Василий ОрловАмурская областьОбщество
Рекомендуем
Денежные купюры
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК заинтересовался информацией об "агрессивной восьмикласснице" с Урала
Свежая еда / Мюсли
Названы самые опасные для завтрака продукты
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин выступил на Генассамблее ООН
Лаборант в аппаратном зале лабораторного комплекса Helix в Москве
Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Консервированные овощи
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния