https://ria.ru/20200922/stavka-1577607899.html

Эксперт рассказал о рисках возможного роста ключевой ставки

Российскому финансовому рынку нужны инструменты для страхования рисков, например, из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ в будущем, чтобы защититься от дефолтов как... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:00

2020-09-22T16:00

2020-09-22T16:00

науфор

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Российскому финансовому рынку нужны инструменты для страхования рисков, например, из-за роста ключевой ставки <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ в будущем, чтобы защититься от дефолтов как в корпоративном сегменте, так и среди физлиц, сказал вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> Андрей Шеметов в ходе онлайн-конференции <a href="http://ria.ru/organization_48e379fd1d42d14f6bb0f8e63ec4eedf/" target="_blank" data-auto="true">НАУФОР</a> "Актуальные вопросы регулирования деятельности брокеров и управляющих компаний"."С процентным риском пока никто не привык работать. Ключевая ставка 4,25%, может быть, будет 4%, но если через год она будет 5,5% - это, на секундочку, почти 30% движения... никто из здесь присутствующих не может сказать, какая ставка будет через полтора-два года. Если она двигается на 30%, то мы увидим кучу дефолтов как в корпоративном сегменте, так и у "физиков", если мы не начнем внедрять нормально и приучать людей и корпорации пользоваться лимитом хеджирования", - сказал он."Во всем мире самый развитый рынок деривативов – это рынок по процентным ставкам. У нас сейчас тоже он активно развивается, и есть подвижка, но мы находимся в ситуации, когда отсутствует "длинная нога", то есть, нам негде перекрывать риски. Традиционно выступают длинные деньги, которые могут помочь брокерам, банкам и вообще всем-всем перекрыть этот риск – это пенсионные фонды и страховые компании. Мне кажется, что нужно пристально на эту тему смотреть, у нас очень маленькое окошко остается", - обратил внимание Шеметов."Сейчас мы это делаем через западные компании, через западных брокеров крупных, глобальных игроков, но если возможность эта у нас отключится, что эти "свинги" ценовые по ключевой ставке – мы можем "словить" такой же риск, который ловили на валютных рынках неоднократно, 2014 год и так далее. Этот навес будет в связи с тем, что люди все больше и больше берут риск, он будет нарастать и очень сильно бить по экономике", - заключил он.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых. При этом регулятор в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/gref-stavka-1577591758.html

https://ria.ru/20200619/1573195504.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

науфор, центральный банк рф (цб рф), экономика