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Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Адвокат и автоюрист Тимур Маршани рассказал, что грозит рэперу Эллею (Эльмин Гулиев) за ДТП, которое он устроил накануне в центре Москвы. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:51
2020-09-22T16:51
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат и автоюрист Тимур Маршани рассказал, что грозит рэперу Эллею (Эльмин Гулиев) за ДТП, которое он устроил накануне в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Об этом сообщает "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".Эксперт отметил, что, помимо срока, рэперу грозит лишение права управления автомобилем. Кроме того, потерпевшие могут подать гражданские иски с требованием возместить моральный ущерб и расходы на лечение. "Если признает вину и раскается в случившемся, то это колония-поселение", — сказал Маршани. При этом он допустил прекращение уголовного преследования, если во время следствия или на суде стороны примирятся. Авария произошла 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате серьезно пострадали трое прохожих.Как сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Дептрансе</a>, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.
https://ria.ru/20200922/operatsiya-1577609859.html
посадить на десяток лет пару десятков таких вот певцов ртом, плясунов и актеришек паясничающих на сценке и на основании этого возомнивших себя полубогами - глядишь и утихомирится вся эта "богема". начнет оглядываться да ПДД наконец раскроет
67
то есть человек там ПОЧКУ потерял - и будет СОГЛАШЕНИЕ? У меня дед с войны пришел без почки.. Это не жизнь - это кошмар. Но он-то хоть из-за фашиста... а не экера мекера репера
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РИА Новости
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве

16:51 22.09.2020
3261
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Адвокат и автоюрист Тимур Маршани рассказал, что грозит рэперу Эллею (Эльмин Гулиев) за ДТП, которое он устроил накануне в центре Москвы. Об этом сообщает "360".
Эксперт отметил, что, помимо срока, рэперу грозит лишение права управления автомобилем. Кроме того, потерпевшие могут подать гражданские иски с требованием возместить моральный ущерб и расходы на лечение.
"Если признает вину и раскается в случившемся, то это колония-поселение", — сказал Маршани.
При этом он допустил прекращение уголовного преследования, если во время следствия или на суде стороны примирятся.
Сотрудник правоохранительных органов возле автомобиля Infiniti, пострадавшего в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 16:33
У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка
Авария произошла 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате серьезно пострадали трое прохожих.
Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.
660887112
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
посадить на десяток лет пару десятков таких вот певцов ртом, плясунов и актеришек паясничающих на сценке и на основании этого возомнивших себя полубогами - глядишь и утихомирится вся эта "богема". начнет оглядываться да ПДД наконец раскроет
22 сентября, 16:53
Damir AlievDamir Aliev
6700000
то есть человек там ПОЧКУ потерял - и будет СОГЛАШЕНИЕ? У меня дед с войны пришел без почки.. Это не жизнь - это кошмар. Но он-то хоть из-за фашиста... а не экера мекера репера
22 сентября, 16:54
О Ольга Занкова
3300000
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