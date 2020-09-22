https://ria.ru/20200922/srok-1577610840.html

Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве

Адвокат и автоюрист Тимур Маршани рассказал, что грозит рэперу Эллею (Эльмин Гулиев) за ДТП, которое он устроил накануне в центре Москвы. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:51

2020-09-22T16:51

2020-09-22T16:51

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат и автоюрист Тимур Маршани рассказал, что грозит рэперу Эллею (Эльмин Гулиев) за ДТП, которое он устроил накануне в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Об этом сообщает "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".Эксперт отметил, что, помимо срока, рэперу грозит лишение права управления автомобилем. Кроме того, потерпевшие могут подать гражданские иски с требованием возместить моральный ущерб и расходы на лечение. "Если признает вину и раскается в случившемся, то это колония-поселение", — сказал Маршани. При этом он допустил прекращение уголовного преследования, если во время следствия или на суде стороны примирятся. Авария произошла 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате серьезно пострадали трое прохожих.Как сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Дептрансе</a>, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.

https://ria.ru/20200922/operatsiya-1577609859.html

Damir Aliev посадить на десяток лет пару десятков таких вот певцов ртом, плясунов и актеришек паясничающих на сценке и на основании этого возомнивших себя полубогами - глядишь и утихомирится вся эта "богема". начнет оглядываться да ПДД наконец раскроет 67

Ольга Занкова то есть человек там ПОЧКУ потерял - и будет СОГЛАШЕНИЕ? У меня дед с войны пришел без почки.. Это не жизнь - это кошмар. Но он-то хоть из-за фашиста... а не экера мекера репера 33

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия