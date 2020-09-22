Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
15:25 22.09.2020 (обновлено: 16:30 22.09.2020)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э 1" около 3:00 мск сошел с орбиты и сгорел над Атлантикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Данные об этом поступили от Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
В госкорпорации подчеркнули, что спутник уже не работал и был космическим мусором.
"Ориентировочное место падения возможных несгоревших фрагментов аппарата — экваториальная часть Атлантического океана в районе пятого градуса северной широты и 50-го градуса западной долготы", — добавили в "Роскосмосе".
"Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов вывели на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк. Во время его работы возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил функционировать в 2011 году.
О сходе аппарата с орбиты накануне предупредил сайт, публикующий данные ВВС США о запущенных в космос объектах. В "Роскосмосе", в свою очередь, подчеркнули, что вероятность падения обломков на Землю "крайне мала".
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