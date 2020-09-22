https://ria.ru/20200922/sputnik-1577605007.html

Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э 1" около 3:00 мск сошел с орбиты и сгорел над Атлантикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:25

2020-09-22T15:25

2020-09-22T16:30

атлантический океан

плесецк (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э 1" около 3:00 мск сошел с орбиты и сгорел над Атлантикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмоса</a>".Данные об этом поступили от Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.В госкорпорации подчеркнули, что спутник уже не работал и был космическим мусором."Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов вывели на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a>. Во время его работы возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил функционировать в 2011 году.О сходе аппарата с орбиты накануне предупредил сайт, публикующий данные ВВС США о запущенных в космос объектах. В "Роскосмосе", в свою очередь, подчеркнули, что вероятность падения обломков на Землю "крайне мала".

https://ria.ru/20200913/roskosmos-1577179136.html

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атлантический океан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атлантический океан, плесецк (космодром), космос - риа наука, роскосмос