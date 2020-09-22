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Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э 1" около 3:00 мск сошел с орбиты и сгорел над Атлантикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:25
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атлантический океан
плесецк (космодром)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э 1" около 3:00 мск сошел с орбиты и сгорел над Атлантикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмоса</a>".Данные об этом поступили от Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.В госкорпорации подчеркнули, что спутник уже не работал и был космическим мусором."Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов вывели на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a>. Во время его работы возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил функционировать в 2011 году.О сходе аппарата с орбиты накануне предупредил сайт, публикующий данные ВВС США о запущенных в космос объектах. В "Роскосмосе", в свою очередь, подчеркнули, что вероятность падения обломков на Землю "крайне мала".
https://ria.ru/20200913/roskosmos-1577179136.html
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атлантический океан, плесецк (космодром), космос - риа наука, роскосмос

Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

15:25 22.09.2020 (обновлено: 16:30 22.09.2020)
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© Depositphotos / sdecoretАтмосфера Земли
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Depositphotos / sdecoret
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э 1" около 3:00 мск сошел с орбиты и сгорел над Атлантикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Данные об этом поступили от Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
В госкорпорации подчеркнули, что спутник уже не работал и был космическим мусором.

"Ориентировочное место падения возможных несгоревших фрагментов аппарата — экваториальная часть Атлантического океана в районе пятого градуса северной широты и 50-го градуса западной долготы", — добавили в "Роскосмосе".

"Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов вывели на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк. Во время его работы возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил функционировать в 2011 году.
О сходе аппарата с орбиты накануне предупредил сайт, публикующий данные ВВС США о запущенных в космос объектах. В "Роскосмосе", в свою очередь, подчеркнули, что вероятность падения обломков на Землю "крайне мала".
Космические сумерки с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 19:23РИА Наука
Угроза столкновения МКС и американского спутника миновала
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Атлантический океанПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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