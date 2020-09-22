Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты над Атлантическим океаном
09:19 22.09.2020 (обновлено: 11:33 22.09.2020)
2014
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э", запущенный в 2005 году, вошел в атмосферу над Атлантическим океаном, следует из данных ВВС США, размещенных на сайте space-track.org.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что "Монитор-Э", по информации Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, должен войти в плотные слои атмосферы 22 сентября, в период с 3:18 до 10:26 мск. Отмечалось, что, учитывая массу и размеры спутника, вероятность падения на Землю его возможных несгоревших фрагментов крайне мала.
Согласно информации американских военных, "Монитор-Э" вошел в атмосферу примерно в 3:00 мск. По их последним прогнозам, это произошло над Атлантическим океаном — точкой с координатами 59,8 градуса южной широты и 33,2 градуса западной долготы.
"Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил работу в 2011 году.
На сайте space-track.org американские военные в оперативном и открытом режиме (после прохождения регистрации) публикуют данные обо всех объектах, запущенных в космос, параметрах их орбиты и событиях с ними (запуск, ЧП с образованием обломков, сход с орбиты). На сайте нет данных о параметрах орбиты некоторых американских, израильских, японских и французских военных спутников. В каталоге 46,5 тысячи объектов, запущенных в космос с момента полета первого спутника.
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