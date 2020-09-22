https://ria.ru/20200922/sputnik-1577582157.html

Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты над Атлантическим океаном

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э", запущенный в 2005 году, вошел в атмосферу над Атлантическим океаном, следует из данных ВВС... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:19

2020-09-22T09:19

2020-09-22T11:33

земля

атлантический океан

плесецк (космодром)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э", запущенный в 2005 году, вошел в атмосферу над Атлантическим океаном, следует из данных ВВС США, размещенных на сайте <a href="https://www.space-track.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">space-track.org</a>.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что "Монитор-Э", по информации Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, должен войти в плотные слои атмосферы 22 сентября, в период с 3:18 до 10:26 мск. Отмечалось, что, учитывая массу и размеры спутника, вероятность падения на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> его возможных несгоревших фрагментов крайне мала.Согласно информации американских военных, "Монитор-Э" вошел в атмосферу примерно в 3:00 мск. По их последним прогнозам, это произошло над <a href="http://ria.ru/location_Atlanticheskijj_okean_2/" target="_blank" data-auto="true">Атлантическим океаном</a> — точкой с координатами 59,8 градуса южной широты и 33,2 градуса западной долготы."Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a>. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил работу в 2011 году.На сайте space-track.org американские военные в оперативном и открытом режиме (после прохождения регистрации) публикуют данные обо всех объектах, запущенных в космос, параметрах их орбиты и событиях с ними (запуск, ЧП с образованием обломков, сход с орбиты). На сайте нет данных о параметрах орбиты некоторых американских, израильских, японских и французских военных спутников. В каталоге 46,5 тысячи объектов, запущенных в космос с момента полета первого спутника.

https://ria.ru/20200913/roskosmos-1577179136.html

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земля

атлантический океан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, атлантический океан, плесецк (космодром), космос - риа наука