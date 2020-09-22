https://ria.ru/20200922/sovbez-1577621686.html

Путин призвал Совбез ООН учитывать интересы всех стран

Совет Безопасности ООН должен полнее учитывать интересы всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:13

2020-09-22T19:13

2020-09-22T20:25

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

совет безопасности оон

владимир путин

оон

безопасность

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Совет Безопасности ООН должен полнее учитывать интересы всех стран, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влияние на главный орган ООН - Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств. Но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления", - сказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20200922/merkel-1577593939.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, совет безопасности оон, владимир путин, оон, безопасность, в мире