https://ria.ru/20200922/solo-1577585914.html

"Это надолго": как остаться в ресурсе, если воспитываешь ребёнка одна?

Что такое соло-материнство и чем оно отличается от жизни матери-одиночки? Как принять одиночество, когда быть одной "плохо и неприемлемо"? Сколько женщин сегодня целенаправленно выбирают путь соло-материнства? В чём плюсы этого подхода (с минусами всё понятно, конечно)? И почему желание сохранить семью ради детей делает всем только хуже?

2020-09-22T11:00

2020-09-22T11:00

2020-09-22T11:00

это надолго

подкаст

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«Это надолго»: как остаться в ресурсе, если воспитываешь ребёнка одна? Что такое соло-материнство и чем оно отличается от жизни матери-одиночки? Как принять одиночество, когда быть одной «плохо и неприемлемо»? Сколько женщин сегодня целенаправленно выбирают путь соло-материнства? В чём плюсы этого подхода (с минусами всё понятно, конечно)? И почему желание сохранить семью ради детей делает всем только хуже?

Вместе с проектом поддержки родителей "<a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&utm_medium=ria&utm_campaign=main" target="_blank">Family Tree</a>" разбираемся, что такое соло-материнство и как избавиться от установок, которые определяют, какой обязательно должна быть семейная жизнь.Как не разорваться, когда на тебе буквально всё: дети, работа, дом, а просто жить и чувствовать себя человеком тоже хочется? Где искать силы и как делегировать? Как помочь себе, когда уже на грани?Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом Марией Зеленовой.А ещё обязательно посмотрите <a href="https://family3.ru/materials/zhiznennyj-resurs?utm_source=justclick&utm_medium=email&utm_campaign=riaresource" target="_blank">видео-памятку</a>, которая поможет научиться в любой сложной ситуации находить точку опоры не только где-то вовне, но и внутри себя.Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <a href="https://forms.gle/NSPgCi5NY34pPY1b9" target="_blank">опрос</a>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.<strong>3:05 </strong>Что такое соло-материнство и чем оно отличается от жизни матери-одиночки?<strong>4:45</strong> Как принять одиночество<strong>6:05 </strong>Сколько женщин сегодня выбирают путь соло-материнства<strong>7:05 </strong>"Ты должна сохранить семью": установки и предубеждения, которые делают только хуже<strong>8:30</strong> Где искать ресурс и что делать, чтобы не погрузиться в беспросветную тоску?<strong>9:00</strong> Куда обратиться, если некуда идти<strong>10:30 </strong>Отличается ли на самом деле жизнь соло-мамы от рутины стандартного материнства<strong>12:10</strong> Как не разорваться, когда всё на тебе, а сил нет<strong>15:00 </strong>Что делать, если из-за постоянной работы не хватает времени на детей<strong>16:00</strong> Как усмирить вину, которая тратит и без того немногочисленные жизненные силы?<strong>19:30</strong> "Все ради детей": как переключиться с ребёнка на заботу о себе?<strong>22:35</strong> "Отца нет — семья пропала": мифы и стереотипы о воспитании детей без отца<strong>26:45 </strong>Раздражение на ребёнка: откуда оно<strong>29:00 </strong>Когда папа то появляется, то исчезает<strong>33:50 </strong>Плюсы и возможности соло-материнстваПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст