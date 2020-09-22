https://ria.ru/20200922/sokolov-1577628636.html

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал в суд на бывшую сожительницу

Петроградский районный суд Петербурга принял к производству иск историка Олега Соколова к его бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T22:20

2020-09-22T22:20

2020-09-22T23:57

россия

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости.</strong> Петроградский районный суд Петербурга принял к производству иск историка Олега Соколова к его бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение", сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Заявление касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.Истец просит признать не соответствующими действительности сведения из фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", опубликованном на видеоплатформе Premier.Соколов требует, чтобы суд обязал Пржигодзкую зачитать в видеообращении резолютивную часть решения и таким образом опровергнуть указанные сведения.Также он просит обязать удалить фильм и взыскать с ответчиков по тысяче рублей компенсации морального вреда.Ранее сообщалось, что заявление о подаче иска Соколовым было сделано во время судебного заседания по уголовному делу в отношении историка, обвиняемого в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, когда сторона обвинения решила зачитать показания бывшей сожительницы Пржигодзкой для характеристики Соколова. Согласно им, во время отношений с историком в 2008 году он избил ее: привязал к стулу и пытался задушить. По утверждению Соколова, это неправда.Адвокат Соколова Александр Торгашев пояснил РИА Новости, что на самом деле 29 ноября 2008 года между Соколовым и Пржигодзкой произошел взаимный словесный конфликт, завершившийся несколькими оплеухами от историка."После этого Екатерина Пржигодзкая жила с моим доверителем еще год. Не соответствует действительности информация о том, что правоохранительные органы никак не отреагировали на данную ситуацию. Госпожа Пржигодзкая имела все возможности инициировать возбуждение уголовного дела 12 лет назад, но она этого не сделала, поскольку прекрасно понимала, что обвинения в жестоком избиении не соответствуют действительности", — сказал Торгашев.

https://ria.ru/20200916/svadba-1577322729.html

https://ria.ru/20200818/1575942300.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, происшествия