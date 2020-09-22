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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200922/sobraniya-1577596460.html
Около 10 тыс собраний многоквартирных домов пройдут в Подмосковье онлайн
Около 10 тысяч собраний собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) пройдут в электронном виде в Московской области в 2020 году, сообщил министр... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:25
2020-09-22T13:25
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Около 10 тысяч собраний собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) пройдут в электронном виде в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> в 2020 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.Ранее Подмосковье стало первым регионом в России, доработавшим региональную единую информационную аналитическую систему ЖКХ (ЕИАС ЖКХ), являющуюся региональным сегментом федеральной ГИС ЖКХ, под новые требования Жилищного кодекса об обеспечении возможности голосования в электронном виде без проведения предварительных собраний собственников."В этом году мы поставили совместно с муниципалитетами провести 10 тысяч собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде. Очень важно донести до жителей региона удобство использования данной системы", — сказал Велиховский.
https://realty.ria.ru/20200512/1571317918.html
московская область (подмосковье)
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жкх, московская область (подмосковье)

Около 10 тыс собраний многоквартирных домов пройдут в Подмосковье онлайн

13:25 22.09.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЖилой район
Жилой район - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Около 10 тысяч собраний собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) пройдут в электронном виде в Московской области в 2020 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
Ранее Подмосковье стало первым регионом в России, доработавшим региональную единую информационную аналитическую систему ЖКХ (ЕИАС ЖКХ), являющуюся региональным сегментом федеральной ГИС ЖКХ, под новые требования Жилищного кодекса об обеспечении возможности голосования в электронном виде без проведения предварительных собраний собственников.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая, 13:03
ГД приняла во II чтении проект о заочных собраниях многоквартирных домов
"В этом году мы поставили совместно с муниципалитетами провести 10 тысяч собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде. Очень важно донести до жителей региона удобство использования данной системы", — сказал Велиховский.
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Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)
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