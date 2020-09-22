https://ria.ru/20200922/sobraniya-1577596460.html

Около 10 тыс собраний многоквартирных домов пройдут в Подмосковье онлайн

Около 10 тысяч собраний собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) пройдут в электронном виде в Московской области в 2020 году, сообщил министр... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:25

2020-09-22T13:25

2020-09-22T13:25

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568366713_0:158:3081:1891_1400x0_80_0_0_40f497774f756b60119be3127e14799f.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Около 10 тысяч собраний собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) пройдут в электронном виде в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> в 2020 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.Ранее Подмосковье стало первым регионом в России, доработавшим региональную единую информационную аналитическую систему ЖКХ (ЕИАС ЖКХ), являющуюся региональным сегментом федеральной ГИС ЖКХ, под новые требования Жилищного кодекса об обеспечении возможности голосования в электронном виде без проведения предварительных собраний собственников."В этом году мы поставили совместно с муниципалитетами провести 10 тысяч собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде. Очень важно донести до жителей региона удобство использования данной системы", — сказал Велиховский.

https://realty.ria.ru/20200512/1571317918.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, московская область (подмосковье)