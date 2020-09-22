Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/snouden-1577579123.html
CNN: Сноуден выплатит США пять миллионов долларов c продажи своей книги
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден согласился выплатить свыше пяти миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и с выступлений, правительству РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T04:11
2020-09-22T04:11
дональд трамп
эдвард сноуден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/100996/75/1009967512_0:7:2000:1132_1400x0_80_0_0_af6aa9f2edfb43c990652a57b4c2ded1.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Экс-сотрудник спецслужб США <a href="http://ria.ru/person_EHdvard_Snouden/" target="_blank" data-auto="true">Эдвард Сноуден</a> согласился выплатить свыше пяти миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и с выступлений, правительству <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, сообщает телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a> со ссылкой на судебные документы.Ранее министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги "Личное дело" в нарушение обязательств "о неразглашении". В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. В конце прошлого года суд в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи.Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.По данным CNN, Сноуден к текущему месяцу заработал 4,2 миллиона долларов с продажи своей книги. Кроме того, сообщается, что он 56 раз выступал платно, за что заработал около 1,03 миллиона долларов.Как сообщает телеканал, Сноуден и администрация президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> договорились, что деньги, которые согласился выплатить экс-сотрудник спецслужб, будут зачислены на трастовый счет. Адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг заявила, что соглашение не означает, что власти США смогут немедленно получить эти деньги, потому что Сноуден рассчитывает оспорить решение суда о его обязательствах о "неразглашении".Автобиографическая книга Сноудена "Личное дело" появилась в продаже в нескольких странах в сентябре 2019 года. Как говорится в описании книги на сайте издательства Macmillan Publishers, "Эдвард Сноуден, человек, который рисковал всем, чтобы раскрыть правительственную систему США массовой слежки, в первый раз в жизни рассказывает историю своей жизни, в том числе о том, как он помог построить эту систему и что побудило его попытаться ее разрушить".Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.
https://ria.ru/20200818/1575949412.html
https://ria.ru/20200624/1573399345.html
8
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/100996/75/1009967512_13:0:2000:1490_1400x0_80_0_0_5c0b7fb1c9b7c4b1883e4b165630350e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, эдвард сноуден, сша, в мире

CNN: Сноуден выплатит США пять миллионов долларов c продажи своей книги

04:11 22.09.2020
5201
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден согласился выплатить свыше пяти миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и с выступлений, правительству США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.
Ранее министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги "Личное дело" в нарушение обязательств "о неразглашении". В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. В конце прошлого года суд в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи.
Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.
По данным CNN, Сноуден к текущему месяцу заработал 4,2 миллиона долларов с продажи своей книги. Кроме того, сообщается, что он 56 раз выступал платно, за что заработал около 1,03 миллиона долларов.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 17:23
Рябков прокомментировал возможное помилование Сноудена
Как сообщает телеканал, Сноуден и администрация президента США Дональда Трампа договорились, что деньги, которые согласился выплатить экс-сотрудник спецслужб, будут зачислены на трастовый счет. Адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг заявила, что соглашение не означает, что власти США смогут немедленно получить эти деньги, потому что Сноуден рассчитывает оспорить решение суда о его обязательствах о "неразглашении".
Автобиографическая книга Сноудена "Личное дело" появилась в продаже в нескольких странах в сентябре 2019 года. Как говорится в описании книги на сайте издательства Macmillan Publishers, "Эдвард Сноуден, человек, который рисковал всем, чтобы раскрыть правительственную систему США массовой слежки, в первый раз в жизни рассказывает историю своей жизни, в том числе о том, как он помог построить эту систему и что побудило его попытаться ее разрушить".
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня, 06:56
Болтон назвал "полной чушью" сравнение его книги с показаниями Сноудена
103590531
Обсудить8
Дональд ТрампЭдвард СноуденСШАВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному
Окаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая
Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней китайской гробницы
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Ученый объяснил цель письма с критикой российской вакцины от COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК заинтересовался информацией об "агрессивной восьмикласснице" с Урала
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Продюсер рассказала о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Стюардесса
Севшая на шпагат стюардесса восхитила пользователей Сети
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Президент США Дональд Трамп
Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния