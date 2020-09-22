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https://ria.ru/20200922/smartfon-1577578690.html
Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
Изображения могут быть не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство", рассказал агентству... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T02:27
2020-09-22T02:38
роскачество
google android
технологии
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Изображения могут быть не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство", рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200922/832051422.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> руководитель Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Антон Куканов.Иногда бывает, что со смартфона – чаще на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> - пропадают фотографии. В этом случае могут быть виноваты проблемы с SD-картой. Если изображения и документы хранились на ней, то причиной "пропажи" могло послужить банальное форматирование карты, ее повреждение или перезапись данных.
//...не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство"// А есть ли хоть какое-нибудь лекарство для таких эkcпepдов, интересно.
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60
роскачество, google android, технологии

Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона

02:27 22.09.2020 (обновлено: 02:38 22.09.2020)
5091
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Depositphotos / Vadmary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Изображения могут быть не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство", рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
Иногда бывает, что со смартфона – чаще на Android - пропадают фотографии. В этом случае могут быть виноваты проблемы с SD-картой. Если изображения и документы хранились на ней, то причиной "пропажи" могло послужить банальное форматирование карты, ее повреждение или перезапись данных.
"Также изображения могут не отображаться из-за сбоя в кэше, тогда нужно его очистить и перезагрузить телефон", - рассказал эксперт.
1015102368
Чат4
РоскачествоGoogle AndroidТехнологии
Популярные комментарии
//...не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство"// А есть ли хоть какое-нибудь лекарство для таких эkcпepдов, интересно.
22 сентября, 02:45
Александр АникинАлександр Аникин
1260000
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