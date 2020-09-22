https://ria.ru/20200922/smartfon-1577578690.html

Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона

Изображения могут быть не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство", рассказал агентству... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T02:27

2020-09-22T02:27

2020-09-22T02:38

роскачество

google android

технологии

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Изображения могут быть не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство", рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200922/832051422.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> руководитель Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Антон Куканов.Иногда бывает, что со смартфона – чаще на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> - пропадают фотографии. В этом случае могут быть виноваты проблемы с SD-картой. Если изображения и документы хранились на ней, то причиной "пропажи" могло послужить банальное форматирование карты, ее повреждение или перезапись данных.

Александр Аникин //...не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство"// А есть ли хоть какое-нибудь лекарство для таких эkcпepдов, интересно. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, google android, технологии