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Война в Сирии
https://ria.ru/20200922/siriya-1577624392.html
Сирийские дети получили подарки с космическим питанием из России
Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при содействии Центра по примирению враждующих сторон передала гуманитарную и медицинскую помощь детям в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:03
2020-09-22T20:03
война в сирии
россия
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
донбасс
дмитрий саблин
сирия
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при содействии Центра по примирению враждующих сторон передала гуманитарную и медицинскую помощь детям в Сирии, которые в том числе получили в подарок баночки с космическим питанием, разработанные в московской лаборатории, сообщили в пресс-службе организации."Продукты питания и школьные принадлежности получили дети в Дамаске, Кунейтре, Латакии. Лекарства из России были переданы в медицинские учреждения Дамаска, Алеппо, Камышлы. Особый интерес у сирийских детей вызвал подарок с родины первого космонавта - баночки с космической едой, разработанные Московской лабораторией космического питания, приславшей гуманитарный груз в Сирию с помощью российских ветеранов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Боевого братства".Первый заместитель председателя "Боевого братства" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Sablin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Саблин</a> отметил в разговоре с РИА Новости, что ветеранская организация "всегда готова оказать содействие тем, кто хочет помогать людям, в горячих точках, там, где опасно"."Так мы работаем на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, так работали наши волонтеры в пандемию коронавируса. У нас много добрых людей, готовых помогать детям войны. В этот раз мы вместе со своей помощью привезли также рюкзаки со школьными принадлежностями от храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, которые получили ученики воскресной школы при храме в <a href="http://ria.ru/location_Zabadani/" target="_blank" data-auto="true">Забадани</a>, который восстанавливает Россия", - рассказал Саблин.По его словам, помощь нуждающимся и страдающим от войны детям - это "простое человеческое сочувствие и вклад в доброе отношение к России завтра"."Ради этого работают и наши военные из Центра по примирению враждующих сторон, которые помогают жителям Сирии, порой рискуя жизнью", - сказал он.
https://ria.ru/20200907/siriya-1576892548.html
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россия
донбасс
сирия
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россия, центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, донбасс, дмитрий саблин, сирия, в мире

Сирийские дети получили подарки с космическим питанием из России

20:03 22.09.2020
545
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : SANA
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости. Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при содействии Центра по примирению враждующих сторон передала гуманитарную и медицинскую помощь детям в Сирии, которые в том числе получили в подарок баночки с космическим питанием, разработанные в московской лаборатории, сообщили в пресс-службе организации.
"Продукты питания и школьные принадлежности получили дети в Дамаске, Кунейтре, Латакии. Лекарства из России были переданы в медицинские учреждения Дамаска, Алеппо, Камышлы. Особый интерес у сирийских детей вызвал подарок с родины первого космонавта - баночки с космической едой, разработанные Московской лабораторией космического питания, приславшей гуманитарный груз в Сирию с помощью российских ветеранов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Боевого братства".
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Первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин отметил в разговоре с РИА Новости, что ветеранская организация "всегда готова оказать содействие тем, кто хочет помогать людям, в горячих точках, там, где опасно".
"Так мы работаем на Донбассе, в Сирии, так работали наши волонтеры в пандемию коронавируса. У нас много добрых людей, готовых помогать детям войны. В этот раз мы вместе со своей помощью привезли также рюкзаки со школьными принадлежностями от храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, которые получили ученики воскресной школы при храме в Забадани, который восстанавливает Россия", - рассказал Саблин.
По его словам, помощь нуждающимся и страдающим от войны детям - это "простое человеческое сочувствие и вклад в доброе отношение к России завтра".
"Ради этого работают и наши военные из Центра по примирению враждующих сторон, которые помогают жителям Сирии, порой рискуя жизнью", - сказал он.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 19:16Инфографика
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
2620002
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Война в СирииРоссияЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииДонбассДмитрий СаблинСирияВ мире
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