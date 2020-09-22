https://ria.ru/20200922/siriya-1577624392.html

Сирийские дети получили подарки с космическим питанием из России

Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при содействии Центра по примирению враждующих сторон передала гуманитарную и медицинскую помощь детям в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:03

2020-09-22T20:03

2020-09-22T20:03

война в сирии

россия

центр примирения враждующих сторон в сирии

война в сирии

донбасс

дмитрий саблин

сирия

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<strong>БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при содействии Центра по примирению враждующих сторон передала гуманитарную и медицинскую помощь детям в Сирии, которые в том числе получили в подарок баночки с космическим питанием, разработанные в московской лаборатории, сообщили в пресс-службе организации."Продукты питания и школьные принадлежности получили дети в Дамаске, Кунейтре, Латакии. Лекарства из России были переданы в медицинские учреждения Дамаска, Алеппо, Камышлы. Особый интерес у сирийских детей вызвал подарок с родины первого космонавта - баночки с космической едой, разработанные Московской лабораторией космического питания, приславшей гуманитарный груз в Сирию с помощью российских ветеранов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Боевого братства".Первый заместитель председателя "Боевого братства" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Sablin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Саблин</a> отметил в разговоре с РИА Новости, что ветеранская организация "всегда готова оказать содействие тем, кто хочет помогать людям, в горячих точках, там, где опасно"."Так мы работаем на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, так работали наши волонтеры в пандемию коронавируса. У нас много добрых людей, готовых помогать детям войны. В этот раз мы вместе со своей помощью привезли также рюкзаки со школьными принадлежностями от храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, которые получили ученики воскресной школы при храме в <a href="http://ria.ru/location_Zabadani/" target="_blank" data-auto="true">Забадани</a>, который восстанавливает Россия", - рассказал Саблин.По его словам, помощь нуждающимся и страдающим от войны детям - это "простое человеческое сочувствие и вклад в доброе отношение к России завтра"."Ради этого работают и наши военные из Центра по примирению враждующих сторон, которые помогают жителям Сирии, порой рискуя жизнью", - сказал он.

https://ria.ru/20200907/siriya-1576892548.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, донбасс, дмитрий саблин, сирия, в мире