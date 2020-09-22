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https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html
Эксперт Минздрава назвала симптомы, которые нельзя игнорировать
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала симптомы, с которыми следует сразу обращаться к врачу. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:22
2020-09-22T20:22
оксана драпкина (врач)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a> назвала симптомы, с которыми следует сразу обращаться к врачу."Конечно, такой симптом, как боль. Она бывает разная, но, в принципе, сильная боль, которая не прекращается, - это тревожный симптом", - сказала она, отвечая на вопрос, какие симптомы нельзя игнорировать и надо идти к врачу.Драпкина уточнила, что наибольшую обеспокоенность вызывают боли в груди. Более 80 причин таких болей знают терапевты, но исключить надо инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или проблемы с "сердечной сорочкой" (наружная оболочка сердца), хотя такая боль может быть связана, например, с болезнями пищевода.Другими тревожными симптомами являются потеря сознания, особенно если это происходит регулярно, боль в животе, отдышка.
https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html
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оксана драпкина (врач), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эксперт Минздрава назвала симптомы, которые нельзя игнорировать

20:22 22.09.2020
5773
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала симптомы, с которыми следует сразу обращаться к врачу.
"Конечно, такой симптом, как боль. Она бывает разная, но, в принципе, сильная боль, которая не прекращается, - это тревожный симптом", - сказала она, отвечая на вопрос, какие симптомы нельзя игнорировать и надо идти к врачу.
Драпкина уточнила, что наибольшую обеспокоенность вызывают боли в груди. Более 80 причин таких болей знают терапевты, но исключить надо инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или проблемы с "сердечной сорочкой" (наружная оболочка сердца), хотя такая боль может быть связана, например, с болезнями пищевода.
Другими тревожными симптомами являются потеря сознания, особенно если это происходит регулярно, боль в животе, отдышка.
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