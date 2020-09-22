https://ria.ru/20200922/shtorm-1577581377.html

Тропический шторм "Бета" обрушился на побережье Техаса

Тропический шторм "Бета" обрушился во вторник на побережье штата Техас, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:01

2020-09-22T09:01

2020-09-22T09:49

мексиканский залив

сша

техас

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Тропический шторм "Бета" обрушился во вторник на побережье штата <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a>, сообщил Национальный центр <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по слежению за ураганами (NHC).Шторм "Бета" сформировался в <a href="http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Мексиканском заливе</a> в субботу."Центр (тропического шторма) "Бета" пересекает побережье Техаса", - говорится в сообщении Центра.Шторм в настоящее время находится примерно в 35 километрах к юго-западу от округа Матагорда и движется на северо-запад со скоростью шесть километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час.Сообщается, что шторм принес на центральное побережье Техаса проливные дожди.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.

https://ria.ru/20200823/shtorm-1576214129.html

мексиканский залив

сша

техас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексиканский залив, сша, техас, в мире