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Тропический шторм "Бета" обрушился на побережье Техаса
Тропический шторм "Бета" обрушился во вторник на побережье штата Техас, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:01
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мексиканский залив
сша
техас
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Тропический шторм "Бета" обрушился во вторник на побережье штата <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a>, сообщил Национальный центр <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по слежению за ураганами (NHC).Шторм "Бета" сформировался в <a href="http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Мексиканском заливе</a> в субботу."Центр (тропического шторма) "Бета" пересекает побережье Техаса", - говорится в сообщении Центра.Шторм в настоящее время находится примерно в 35 километрах к юго-западу от округа Матагорда и движется на северо-запад со скоростью шесть километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час.Сообщается, что шторм принес на центральное побережье Техаса проливные дожди.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
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мексиканский залив
сша
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мексиканский залив, сша, техас, в мире

Тропический шторм "Бета" обрушился на побережье Техаса

09:01 22.09.2020 (обновлено: 09:49 22.09.2020)
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© Fotolia / SimonvoВид на город Хьюстон, Техас
Вид на город Хьюстон, Техас - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Fotolia / Simonvo
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Бета" обрушился во вторник на побережье штата Техас, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Шторм "Бета" сформировался в Мексиканском заливе в субботу.
"Центр (тропического шторма) "Бета" пересекает побережье Техаса", - говорится в сообщении Центра.
Шторм в настоящее время находится примерно в 35 километрах к юго-западу от округа Матагорда и движется на северо-запад со скоростью шесть километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час.
Сообщается, что шторм принес на центральное побережье Техаса проливные дожди.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
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