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В Москве ищут 12-летнюю девочку, пропавшую по дороге из школы
Следователи завели уголовное дело после исчезновения 12-летней школьницы в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:43
2020-09-22T16:54
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Следователи завели уголовное дело после исчезновения 12-летней школьницы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, в понедельник девочка вышла из школы, расположенной в центре Москвы, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно."По факту безвестного исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст.105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека" - ред.)", - сказала Иванова.Она добавила, что для поисков девочки создан оперативный штаб, к работе привлечены криминалисты и волонтеры.В соцсетях относительно данного происшествия распространяется информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику.
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Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве ищут 12-летнюю девочку, пропавшую по дороге из школы

14:43 22.09.2020 (обновлено: 16:54 22.09.2020)
6351
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после исчезновения 12-летней школьницы в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
По данным следствия, в понедельник девочка вышла из школы, расположенной в центре Москвы, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.
"По факту безвестного исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст.105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека" - ред.)", - сказала Иванова.
Она добавила, что для поисков девочки создан оперативный штаб, к работе привлечены криминалисты и волонтеры.
В соцсетях относительно данного происшествия распространяется информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику.
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