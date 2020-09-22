https://ria.ru/20200922/shkola-1577601909.html

В Москве ищут 12-летнюю девочку, пропавшую по дороге из школы

Следователи завели уголовное дело после исчезновения 12-летней школьницы в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:43

2020-09-22T14:43

2020-09-22T16:54

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Следователи завели уголовное дело после исчезновения 12-летней школьницы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, в понедельник девочка вышла из школы, расположенной в центре Москвы, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно."По факту безвестного исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст.105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека" - ред.)", - сказала Иванова.Она добавила, что для поисков девочки создан оперативный штаб, к работе привлечены криминалисты и волонтеры.В соцсетях относительно данного происшествия распространяется информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику.

https://ria.ru/20200917/rebenok-1577379735.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка 2020-09-22T14:43 true PT0M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия