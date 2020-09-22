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Сарай уже "ушел": их смывает водой, но никому нет дела
Река Лена день за днем все ближе подбирается к селу Хатассы. Табагинская протока пластами смывает землю — в обрыв падают теплицы, хозяйственные постройки. Люди... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:00
2020-09-22T16:56
река лена
чиновники
якутск
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Мария Марикян.</strong> Река Лена день за днем все ближе подбирается к селу Хатассы. Табагинская протока пластами смывает землю — в обрыв падают теплицы, хозяйственные постройки. Люди боятся, что скоро потонут все дома. В зоне риска и другие деревни Якутии. Переселять пока не собираются. Чиновники разводят руками — работы по укреплению береговой линии выходят за рамки их полномочий. РИА Новости разбиралось в ситуации.Оседающий берегЕвгений Андреев, его жена и пятеро детей долгие годы ютились в съемной "двушке" в Якутске — копили на собственное жилье. Три года назад по льготной программе для многодетных приобрели просторный дом с участком в Хатассах. В селе около шести тысяч человек, есть все необходимое — хорошие дороги, школа, магазины, больница."До Якутска 15 километров, очень удобно, — рассказывает Андреев. — О доме у речки мы мечтали давно. Радовались до первого весеннего паводка, пока земля не стала осыпаться прямо на глазах. Уже к осени Табагинская протока смыла четыре метра от края берега. От пятнадцати соток осталось девять. Уплыл огород, с ним теплица — разобрали ее по частям, чтобы не засорить реку. Сейчас живем у обрыва — до него 24 метра".Как быть, Евгений не знает. Денег на очередной переезд не соберет. Он единственный кормилец в семье: дети учатся, у жены серьезные проблемы со здоровьем. Первое, что сделал — поставил рядом с обрывом забор и запретил детям к нему приближаться. Сейчас там бежит река. Когда-то, по словам соседей, была дорога, за ней — футбольная площадка."Мне участок достался от родителей, а они получили землю от совхоза, — говорит другой местный житель, Владимир Червинский. — Было 15 соток, теперь девять. Сегодня еще часть отвалилась. От моего дома до края — двадцать метров, с каждым годом расстояние все меньше. Почва здесь вообще неустойчивая: сверху небольшой слой чернозема, ниже — песок. У нас, как и у многих, "ушли" огород с сараем".К острым ощущениям Владимиру не привыкать — он пожарный. Но дома хочет чувствовать себя в безопасности. Пока не получается — каждую весну переживает, как бы вода не отхватила очередной кусок земли.Покинутый домТабагинская протока размывает не только сельский берег, но и остров напротив Хатасс. Его называют Великим — местные арендовали там землю и заготавливают сено. На участке Сорова — два частных дома. Один совсем близко к обрыву. Сейчас пустует, в нем просто опасно. Другой — в десяти метрах, там и устроились с семьей. Еще в пятнадцати — ферма на сорок голов скота. Евгений огородил участок, чтобы животные не разбрелись и не упали в реку. Пять лет назад под воду ушел сарай."О переселении нет и речи, — продолжает фермер. — Как паводок, так получаем от администрации уведомление с просьбой перебраться во временное убежище. Предоставляют угол в школе или больнице. За все годы, что мы здесь, никто не бросил хозяйство, не уехал даже на короткий срок".Временные мерыПомощи у властей попросили сразу, как только поняли, что земля буквально уходит из-под ног. Чиновники откликнулись лишь в 2015-м — в трех точках на берегу установили так называемые шпоры (насыпи из щебня). Через год их смыло весенним паводком, и люди снова обратились в администрацию.В 2019-м в Хатассы привезли скальный грунт и отсыпали 180 метров береговой линии. Предполагали, что это затормозит размывание русла. Впрочем, по словам местных, укрепили не весь берег. К примеру, на участке Червинского по-прежнему один щебень. "Оставили без скальника, — вздыхает Владимир. — Сказали, нам до обрыва еще далеко. Якобы можем потерпеть".Те, кому "повезло", утверждают: скальный грунт тоже не панацея. "Боимся, весной снова все размоет. Дом уйдет под воду, — переживает Евгений Соров. — А следом и весь поселок…"РИА Новости обратилось за разъяснениями в администрацию Якутска. В департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ сообщили, что зимой прошлого года на обследование береговой линии выезжала группа профильных специалистов. Проверка показала: в весеннее половодье возникает угроза подтопления не только села Хатассы. В зоне риска и другие населенные пункты — Пригородное, Старая Табага.Решать проблему своими силами местные чиновники не собираются — "нет полномочий". Береговая линия и весь бассейн Лены — в федеральной собственности.Сейчас чиновники разрабатывают проект берегоукрепительного инженерного сооружения, его должны утвердить через год. Следующий шаг — подготовка документов для получения государственных денег. Сколько это продлится, в департаменте не уточнили.А жителей многочисленных сел у реки Лены волнует один-единственный вопрос: как пережить весну и спасти от стихии то немногое, что у них осталось.
Нет денег - все на крым и сирию уходит.
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река лена
якутск
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река лена, чиновники, якутск, общество

Сарай уже "ушел": их смывает водой, но никому нет дела

08:00 22.09.2020 (обновлено: 16:56 22.09.2020)
7070
© Фото : предоставил Владимир ЧервинскийТабагинская протока смывает берег
Табагинская протока смывает берег - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : предоставил Владимир Червинский
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Река Лена день за днем все ближе подбирается к селу Хатассы. Табагинская протока пластами смывает землю — в обрыв падают теплицы, хозяйственные постройки. Люди боятся, что скоро потонут все дома. В зоне риска и другие деревни Якутии. Переселять пока не собираются. Чиновники разводят руками — работы по укреплению береговой линии выходят за рамки их полномочий. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Оседающий берег

Евгений Андреев, его жена и пятеро детей долгие годы ютились в съемной "двушке" в Якутске — копили на собственное жилье. Три года назад по льготной программе для многодетных приобрели просторный дом с участком в Хатассах. В селе около шести тысяч человек, есть все необходимое — хорошие дороги, школа, магазины, больница.
"До Якутска 15 километров, очень удобно, — рассказывает Андреев. — О доме у речки мы мечтали давно. Радовались до первого весеннего паводка, пока земля не стала осыпаться прямо на глазах. Уже к осени Табагинская протока смыла четыре метра от края берега. От пятнадцати соток осталось девять. Уплыл огород, с ним теплица — разобрали ее по частям, чтобы не засорить реку. Сейчас живем у обрыва — до него 24 метра".
© Фото : Евгений АндреевВид на реку с участка Евгения Андреева
Вид на реку с участка Евгения Андреева - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Евгений Андреев
Вид на реку с участка Евгения Андреева
Как быть, Евгений не знает. Денег на очередной переезд не соберет. Он единственный кормилец в семье: дети учатся, у жены серьезные проблемы со здоровьем. Первое, что сделал — поставил рядом с обрывом забор и запретил детям к нему приближаться. Сейчас там бежит река. Когда-то, по словам соседей, была дорога, за ней — футбольная площадка.
"Мне участок достался от родителей, а они получили землю от совхоза, — говорит другой местный житель, Владимир Червинский. — Было 15 соток, теперь девять. Сегодня еще часть отвалилась. От моего дома до края — двадцать метров, с каждым годом расстояние все меньше. Почва здесь вообще неустойчивая: сверху небольшой слой чернозема, ниже — песок. У нас, как и у многих, "ушли" огород с сараем".
К острым ощущениям Владимиру не привыкать — он пожарный. Но дома хочет чувствовать себя в безопасности. Пока не получается — каждую весну переживает, как бы вода не отхватила очередной кусок земли.
© Фото : предоставил Владимир ЧервинскийОбрыв
Обрыв - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : предоставил Владимир Червинский
Обрыв

Покинутый дом

Табагинская протока размывает не только сельский берег, но и остров напротив Хатасс. Его называют Великим — местные арендовали там землю и заготавливают сено.

"Сводим концы с концами только за счет подсобного хозяйства, — объясняет Евгений Соров. — Без него никуда. Я хоть и замруководителя одного из отделов топливной компании, но без фермы не вытянуть семью — родителей, жену, двоих детей. До острова перебрасываем технику прямо по реке, пока уровень воды низкий. Завозим в начале июля, в конце августа — обратно. Паромы не ходят, как-то выкручиваемся. Важно успеть до сезона дождей, иначе потом не выберешься. Сенокосных угодий здесь мало. В год мне, к примеру, нужно 120 тонн, а собираю двадцать. И то если повезет".

На участке Сорова — два частных дома. Один совсем близко к обрыву. Сейчас пустует, в нем просто опасно. Другой — в десяти метрах, там и устроились с семьей. Еще в пятнадцати — ферма на сорок голов скота. Евгений огородил участок, чтобы животные не разбрелись и не упали в реку. Пять лет назад под воду ушел сарай.
"О переселении нет и речи, — продолжает фермер. — Как паводок, так получаем от администрации уведомление с просьбой перебраться во временное убежище. Предоставляют угол в школе или больнице. За все годы, что мы здесь, никто не бросил хозяйство, не уехал даже на короткий срок".

Временные меры

Помощи у властей попросили сразу, как только поняли, что земля буквально уходит из-под ног. Чиновники откликнулись лишь в 2015-м — в трех точках на берегу установили так называемые шпоры (насыпи из щебня). Через год их смыло весенним паводком, и люди снова обратились в администрацию.
В 2019-м в Хатассы привезли скальный грунт и отсыпали 180 метров береговой линии. Предполагали, что это затормозит размывание русла. Впрочем, по словам местных, укрепили не весь берег. К примеру, на участке Червинского по-прежнему один щебень. "Оставили без скальника, — вздыхает Владимир. — Сказали, нам до обрыва еще далеко. Якобы можем потерпеть".
© Фото : предоставил Владимир ЧервинскийУчасток Владимира
Участок Владимира - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : предоставил Владимир Червинский
Участок Владимира
Те, кому "повезло", утверждают: скальный грунт тоже не панацея. "Боимся, весной снова все размоет. Дом уйдет под воду, — переживает Евгений Соров. — А следом и весь поселок…"
РИА Новости обратилось за разъяснениями в администрацию Якутска. В департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ сообщили, что зимой прошлого года на обследование береговой линии выезжала группа профильных специалистов. Проверка показала: в весеннее половодье возникает угроза подтопления не только села Хатассы. В зоне риска и другие населенные пункты — Пригородное, Старая Табага.
Решать проблему своими силами местные чиновники не собираются — "нет полномочий". Береговая линия и весь бассейн Лены — в федеральной собственности.

"Окружная администрация Якутска должна предусмотреть средства лишь на превентивные (временные, предупреждающие) меры и проектно-сметную документацию", — отметили в департаменте. И добавили: все остальные расходы — из госбюджета.

Сейчас чиновники разрабатывают проект берегоукрепительного инженерного сооружения, его должны утвердить через год. Следующий шаг — подготовка документов для получения государственных денег. Сколько это продлится, в департаменте не уточнили.
А жителей многочисленных сел у реки Лены волнует один-единственный вопрос: как пережить весну и спасти от стихии то немногое, что у них осталось.
© Фото : Евгений АндреевСупруга и дети Евгения стоят на замерзшей реке
Супруга и дети Евгения стоят на замерзшей реке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Евгений Андреев
Супруга и дети Евгения стоят на замерзшей реке
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Обсудить11
Река ЛенаЧиновникиЯкутскОбщество
Популярные комментарии
Нет денег - все на крым и сирию уходит.
22 сентября, 12:52
ОЛОлег Ливанов
600005
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