https://ria.ru/20200922/sekta-1577614835.html

Глава секты Виссариона заявил в суде, что не согласен с обвинением

Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп заявил в суде, что полностью не согласен с обвинением и отрицает детали,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:33

2020-09-22T17:33

2020-09-22T18:24

новости - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

красноярский край

каратузский район

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп заявил в суде, что полностью не согласен с обвинением и отрицает детали, которые там упоминаются.Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения."Вообще-то из того, что я прочитал, я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное. Я такого еще не встречал. Я удивлен, что так можно было придумать. Заинтересованность надо иметь специальную, просто придумать и насочинять, не важно, что происходит на самом деле", - сказал Тороп журналистам в суде.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".

https://ria.ru/20200922/vissarion-1577611895.html

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новосибирск

красноярский край

каратузский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это вызывает удивление": основатель секты Виссарион заявил, что не согласен с обвинением Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп заявил в суде, что полностью не согласен с обвинением и отрицает детали, которые там упоминаются. Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд Новосибирска, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. 2020-09-22T17:33 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, каратузский район, происшествия