https://ria.ru/20200922/sekta-1577614757.html

Глава секты Виссариона заявил, что никогда не брал денег за "таинства"

Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, именовавший себя Виссарионом, заявил, что за 30 лет ни разу не брал... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:32

2020-09-22T17:32

2020-09-22T18:25

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

красноярский край

каратузский район

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, именовавший себя Виссарионом, заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд <a href="https://ria.ru/location_Novosibirsk" target="_blank">Новосибирска</a>, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.По информации СК РФ, в <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj" target="_blank">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".

https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html

новосибирск

красноярский край

каратузский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это вызывает удивление": основатель секты Виссарион заявил, что не согласен с обвинением Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп заявил в суде, что полностью не согласен с обвинением и отрицает детали, которые там упоминаются. Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд Новосибирска, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. 2020-09-22T17:32 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, каратузский район, происшествия