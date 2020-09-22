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https://ria.ru/20200922/sekta-1577614757.html
Глава секты Виссариона заявил, что никогда не брал денег за "таинства"
Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, именовавший себя Виссарионом, заявил, что за 30 лет ни разу не брал... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:32
2020-09-22T18:25
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
красноярский край
каратузский район
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, именовавший себя Виссарионом, заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд <a href="https://ria.ru/location_Novosibirsk" target="_blank">Новосибирска</a>, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.По информации СК РФ, в <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj" target="_blank">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".
https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html
новосибирск
красноярский край
каратузский район
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"Это вызывает удивление": основатель секты Виссарион заявил, что не согласен с обвинением
Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп заявил в суде, что полностью не согласен с обвинением и отрицает детали, которые там упоминаются. Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд Новосибирска, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, каратузский район, происшествия

Глава секты Виссариона заявил, что никогда не брал денег за "таинства"

17:32 22.09.2020 (обновлено: 18:25 22.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 22 сен - РИА Новости. Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, именовавший себя Виссарионом, заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".
Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд Новосибирска, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Я открою вам тайну: 30 лет я все делаю бесплатно. Вообще. Никогда у нас ни одно таинство не делается за плату, нельзя брать платы за это. Все мои встречи - индивидуальные, общие - никогда не были платными. Люди сами все организовывали, они снимали зал, приглашали, и я встречался с людьми. Но никогда платно. Это закон. То есть это в принципе не приемлемо в духовных таинствах", - сказал Тороп журанлистам в зале суда.

По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".
Один из руководителей религиозной организации Церковь Последнего Завета Сергей Тороп во время задержания - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 12:05Религия и мировоззрение
Религиовед рассказал о секте "Церковь последнего завета"
390014
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскКрасноярский крайКаратузский районПроисшествия
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