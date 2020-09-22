https://ria.ru/20200922/sekta-1577589468.html

Руководителям сибирской секты грозит свыше десяти лет колонии

Задержанным руководителям "Церкви последнего завета" в Красноярском крае может грозить свыше 10 лет лишения свободы, следует из статей Уголовного кодекса РФ, по РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:48

2020-09-22T11:48

2020-09-22T20:43

религия и мировоззрение

религия

евгений редькин

михаил ведерников

новости - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Задержанным руководителям "Церкви последнего завета" в <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj" target="_blank">Красноярском крае</a> может грозить свыше 10 лет лишения свободы, следует из статей Уголовного кодекса РФ, по которым следователи планируют предъявить обвинение.По информации СК РФ, следователи задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Отмечается, что им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием), а также пунктами "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.Согласно Уголовному кодексу РФ, первая инкриминируемая статья предусматривает в качестве максимального наказания до 4 лет лишения свободы, вторая – до 12 лет колонии.По версии следствия, что с 1991 по 22 сентября 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников руководили религиозным объединением – курагинской местной религиозной организацией "Церковь последнего завета". При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.

https://ria.ru/20200922/sekta-1577588646.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, евгений редькин, михаил ведерников, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия