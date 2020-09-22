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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200922/sekta-1577589468.html
Руководителям сибирской секты грозит свыше десяти лет колонии
Задержанным руководителям "Церкви последнего завета" в Красноярском крае может грозить свыше 10 лет лишения свободы, следует из статей Уголовного кодекса РФ, по РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:48
2020-09-22T20:43
религия и мировоззрение
религия
евгений редькин
михаил ведерников
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Задержанным руководителям "Церкви последнего завета" в <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj" target="_blank">Красноярском крае</a> может грозить свыше 10 лет лишения свободы, следует из статей Уголовного кодекса РФ, по которым следователи планируют предъявить обвинение.По информации СК РФ, следователи задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Отмечается, что им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием), а также пунктами "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.Согласно Уголовному кодексу РФ, первая инкриминируемая статья предусматривает в качестве максимального наказания до 4 лет лишения свободы, вторая – до 12 лет колонии.По версии следствия, что с 1991 по 22 сентября 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников руководили религиозным объединением – курагинской местной религиозной организацией "Церковь последнего завета". При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.
https://ria.ru/20200922/sekta-1577588646.html
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религия, евгений редькин, михаил ведерников, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

Руководителям сибирской секты грозит свыше десяти лет колонии

11:48 22.09.2020 (обновлено: 20:43 22.09.2020)
448
© Фото : СК РФЗадержание членов секты "Церковь последнего завета"
Задержание членов секты Церковь последнего завета - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Задержанным руководителям "Церкви последнего завета" в Красноярском крае может грозить свыше 10 лет лишения свободы, следует из статей Уголовного кодекса РФ, по которым следователи планируют предъявить обвинение.
По информации СК РФ, следователи задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Отмечается, что им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием), а также пунктами "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.
Согласно Уголовному кодексу РФ, первая инкриминируемая статья предусматривает в качестве максимального наказания до 4 лет лишения свободы, вторая – до 12 лет колонии.
По версии следствия, что с 1991 по 22 сентября 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников руководили религиозным объединением – курагинской местной религиозной организацией "Церковь последнего завета". При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.
Задержание руководителей религиозной организации Церковь последнего завета - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 11:33
Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву
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Религия и мировоззрениеРелигияЕвгений РедькинМихаил ВедерниковНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
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