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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200922/sekta-1577589323.html
Эксперт призвал признать общину Виссариона экстремистской организацией
Община Виссариона в Курагинском районе Красноярского края является, по сути, закрытой оккультной сектой, ее следовало бы признать экстремистской организацией,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:46
2020-09-22T15:46
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
религия
михаил ведерников
роман силантьев
общество
происшествия
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Община Виссариона в Курагинском районе <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> является, по сути, закрытой оккультной сектой, ее следовало бы признать экстремистской организацией, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев, комментируя задержание руководителей общины.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, следователи задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Отмечается, что им планируется предъявить обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием), пунктам "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. По информации СК, с 1991 по 22 сентября 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников руководили религиозным объединением – курагинской местной религиозной организацией "Церковь последнего завета". При этом Тороп именовал себя Виссарионом, сыном божьим Христом."Я приветствую эти действия и надеюсь, что эта организация будет признана экстремистской, потому как я вижу основания, по которым ее можно таковой признать. То есть, я надеюсь, дело посадкой лидеров не ограничится, а будут и иные последствия", - сказал Силантьев.По его данным, число последователей Виссариона, проживающих в так называемом "Городе Солнца", может насчитывать 2,5-3 тысячи человек.Отвечая на вопрос о том, можно ли увязывать это объединение с христианством, религиовед заметил, что указанная община "себя особо не позиционировала христианской, христианства там очень мало"."В принципе, это оккультная секта типа секты Муна, типа "Белого братства"… Когда человек провозглашает себя Христом, он начинает творить собственную религию по мере своих мозгов. Мозгов, как правило, много у таких людей не обнаруживается, поэтому все там достаточно примитивно", - добавил эксперт.Также, по мнению Силантьева, задержание Виссариона и других лидеров общины "Город Солнца" в Красноярском крае должно стать уроком и "профилактической мерой" для других псевдорелигиозных лидеров, которые в личных интересах наживаются на доверившихся им людях."Это, кстати, неприятный намек прочим сектам такого характера, и (схимонаху Сергию – ред.) Романову в первую очередь, который весьма похож по своему жизненному пути на Виссариона. Виссарион у нас тоже, соответственно, бывший милиционер, он у нас тоже великий строитель, как и Романов. Единственное, что у него народу побольше в этой тайге", - сказал Силатьев.Комментируя тот факт, что Виссарион и его сподвижники спокойно жили и действовали почти 30 лет, собеседник агентства заметил, что "система умеет ждать, умеет брать измором, ей торопиться некуда". По его мнению, за это время у правоохранительных органов накопились достаточные доказательства противоправной деятельности лидеров так называемой "Церкви последнего завета" ("Города Солнца")."И секта Виссариона, о которой, действительно, уже многие позабыли, системой не была забыта, и это хорошо. Это некая профилактическая мера против таких товарищей, которые надеются награбить деньги на горе людей и спокойно их тратить, в безопасности. Но, как мы видим, это немного не так", - добавил собеседник агентства.Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Николай Романов) ранее был лишен сана за свои неоднократные публичные заявления, в том числе за призывы к гражданскому неповиновению и проклятие всех закрывающих храмы во время пандемии коронавируса. Романов был отлучен от Церкви по решению суда Екатеринбургской епархии (это еще должен утвердить патриарх Кирилл). Также он был оштрафован по административному делу о распространении недостоверной информации и в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
https://ria.ru/20200922/sekta-1577586460.html
https://ria.ru/20200619/1573207769.html
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среднеуральский женский монастырь, религия, михаил ведерников, роман силантьев, общество, происшествия, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край

Эксперт призвал признать общину Виссариона экстремистской организацией

11:46 22.09.2020 (обновлено: 15:46 22.09.2020)
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© Фото : СК РФЗадержание руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета"
Задержание руководителей религиозной организации Церковь последнего завета - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Община Виссариона в Курагинском районе Красноярского края является, по сути, закрытой оккультной сектой, ее следовало бы признать экстремистской организацией, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев, комментируя задержание руководителей общины.
По информации СК РФ, следователи задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Отмечается, что им планируется предъявить обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием), пунктам "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. По информации СК, с 1991 по 22 сентября 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников руководили религиозным объединением – курагинской местной религиозной организацией "Церковь последнего завета". При этом Тороп именовал себя Виссарионом, сыном божьим Христом.
"Я приветствую эти действия и надеюсь, что эта организация будет признана экстремистской, потому как я вижу основания, по которым ее можно таковой признать. То есть, я надеюсь, дело посадкой лидеров не ограничится, а будут и иные последствия", - сказал Силантьев.
По его данным, число последователей Виссариона, проживающих в так называемом "Городе Солнца", может насчитывать 2,5-3 тысячи человек.
Отвечая на вопрос о том, можно ли увязывать это объединение с христианством, религиовед заметил, что указанная община "себя особо не позиционировала христианской, христианства там очень мало".
"В принципе, это оккультная секта типа секты Муна, типа "Белого братства"… Когда человек провозглашает себя Христом, он начинает творить собственную религию по мере своих мозгов. Мозгов, как правило, много у таких людей не обнаруживается, поэтому все там достаточно примитивно", - добавил эксперт.
Кадры задержания руководителей Церкви последнего завета в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 10:56
В Красноярском крае задержали руководителей "секты Виссариона"
Также, по мнению Силантьева, задержание Виссариона и других лидеров общины "Город Солнца" в Красноярском крае должно стать уроком и "профилактической мерой" для других псевдорелигиозных лидеров, которые в личных интересах наживаются на доверившихся им людях.
"Это, кстати, неприятный намек прочим сектам такого характера, и (схимонаху Сергию – ред.) Романову в первую очередь, который весьма похож по своему жизненному пути на Виссариона. Виссарион у нас тоже, соответственно, бывший милиционер, он у нас тоже великий строитель, как и Романов. Единственное, что у него народу побольше в этой тайге", - сказал Силатьев.
Комментируя тот факт, что Виссарион и его сподвижники спокойно жили и действовали почти 30 лет, собеседник агентства заметил, что "система умеет ждать, умеет брать измором, ей торопиться некуда". По его мнению, за это время у правоохранительных органов накопились достаточные доказательства противоправной деятельности лидеров так называемой "Церкви последнего завета" ("Города Солнца").
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"И секта Виссариона, о которой, действительно, уже многие позабыли, системой не была забыта, и это хорошо. Это некая профилактическая мера против таких товарищей, которые надеются награбить деньги на горе людей и спокойно их тратить, в безопасности. Но, как мы видим, это немного не так", - добавил собеседник агентства.
Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Николай Романов) ранее был лишен сана за свои неоднократные публичные заявления, в том числе за призывы к гражданскому неповиновению и проклятие всех закрывающих храмы во время пандемии коронавируса. Романов был отлучен от Церкви по решению суда Екатеринбургской епархии (это еще должен утвердить патриарх Кирилл). Также он был оштрафован по административному делу о распространении недостоверной информации и в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьРелигияМихаил ВедерниковРоман СилантьевОбществоПроисшествияНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский край
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