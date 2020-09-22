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Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву
Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву, меру пресечения им изберут в среду в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.09.2020
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следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву, меру пресечения им изберут в среду в <a href="https://ria.ru/location_Novosibirsk" target="_blank">Новосибирске</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.СК во вторник сообщил о задержании руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj" target="_blank">Красноярском крае</a> Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Следствие планирует предъявить им обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам, и ходатайствовать об их аресте.
https://ria.ru/20200819/1575995854.html
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новосибирск
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, происшествия

Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву

11:33 22.09.2020 (обновлено: 20:43 22.09.2020)
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© Фото : СК РФЗадержание руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета"
Задержание руководителей религиозной организации Церковь последнего завета - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву, меру пресечения им изберут в среду в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Всех сегодня доставят в ИВС в Новосибирске, завтра будет суд по мере пресечения", - сказал собеседник агентства.

СК во вторник сообщил о задержании руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Следствие планирует предъявить им обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам, и ходатайствовать об их аресте.
Петербург - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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