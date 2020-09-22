https://ria.ru/20200922/sekta-1577588646.html
Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву
Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву, меру пресечения им изберут в среду в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:33
2020-09-22T11:33
2020-09-22T20:43
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву, меру пресечения им изберут в среду в <a href="https://ria.ru/location_Novosibirsk" target="_blank">Новосибирске</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.СК во вторник сообщил о задержании руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj" target="_blank">Красноярском крае</a> Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Следствие планирует предъявить им обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам, и ходатайствовать об их аресте.
https://ria.ru/20200819/1575995854.html
3
новосибирск
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, происшествия