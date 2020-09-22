https://ria.ru/20200922/sekta-1577586460.html
В Красноярском крае задержали руководителей "секты Виссариона"
В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:56
2020-09-22T10:56
2020-09-22T12:52
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">Красноярском крае</a> задержаны руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности религиозной организации. Ей, по информации следствия, Тороп, Редькин и Ведерников руководили с 1991-го по 22 сентября 2020 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.По словам представителя СК, эти люди использовали деньги участников и применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинен тяжкий вред здоровью части последователей.Петренко добавила, что руководителям "Церкви последнего завета" предъявят обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.Согласно Уголовному кодексу, первая инкриминируемая статья, 239-я, предусматривает в качестве максимального наказания до четырех лет лишения свободы, а вторая, 111-я, — до 12 лет колонии.Следствие будет ходатайствовать о содержании руководителей секты под стражей. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что этапировать в Москву их не будут. Сегодня фигурантов дела доставят в новосибирский ИВС, а в среду изберут там меру пресечения.Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", сообщил РИА Новости руководитель епархиальной пресс-службы Андрей Скворцов.
https://ria.ru/20200819/1575995854.html
Степан Краснов
Сколько за это время судеб сломали эти сектанты. Всем было наплевать. Хотя о ней говорили.
44
Егор Панкратов
Давно пора!
42
14
красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае
Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае
2020-09-22T10:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
В Красноярском крае
задержаны руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности религиозной организации. Ей, по информации следствия, Тороп, Редькин и Ведерников руководили с 1991-го по 22 сентября 2020 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.
По словам представителя СК, эти люди использовали деньги участников и применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинен тяжкий вред здоровью части последователей.
Петренко добавила, что руководителям "Церкви последнего завета" предъявят обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.
Согласно Уголовному кодексу, первая инкриминируемая статья, 239-я, предусматривает в качестве максимального наказания до четырех лет лишения свободы, а вторая, 111-я, — до 12 лет колонии.
Следствие будет ходатайствовать о содержании руководителей секты под стражей. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что этапировать в Москву их не будут. Сегодня фигурантов дела доставят в новосибирский ИВС, а в среду изберут там меру пресечения.
Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", сообщил РИА Новости руководитель епархиальной пресс-службы Андрей Скворцов.
"Церковь высказывала свою обеспокоенность по поводу деятельности данного человека (Сергея Торопа. — Прим. ред.) еще в самом начале. Поэтому то, что сейчас происходит, результат ожидаемый. У нас вызывают обеспокоенность люди, которые там находятся, какова будет их дальнейшая судьба. Я имею в виду людей, которые попали под влияние этого человека", — сказал он.