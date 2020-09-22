https://ria.ru/20200922/sekta-1577586460.html

В Красноярском крае задержали руководителей "секты Виссариона"

В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:56

2020-09-22T10:56

2020-09-22T12:52

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">Красноярском крае</a> задержаны руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности религиозной организации. Ей, по информации следствия, Тороп, Редькин и Ведерников руководили с 1991-го по 22 сентября 2020 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.По словам представителя СК, эти люди использовали деньги участников и применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинен тяжкий вред здоровью части последователей.Петренко добавила, что руководителям "Церкви последнего завета" предъявят обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.Согласно Уголовному кодексу, первая инкриминируемая статья, 239-я, предусматривает в качестве максимального наказания до четырех лет лишения свободы, а вторая, 111-я, — до 12 лет колонии.Следствие будет ходатайствовать о содержании руководителей секты под стражей. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что этапировать в Москву их не будут. Сегодня фигурантов дела доставят в новосибирский ИВС, а в среду изберут там меру пресечения.Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", сообщил РИА Новости руководитель епархиальной пресс-службы Андрей Скворцов.

https://ria.ru/20200819/1575995854.html

Степан Краснов Сколько за это время судеб сломали эти сектанты. Всем было наплевать. Хотя о ней говорили. 44

Егор Панкратов Давно пора! 42

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красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае 2020-09-22T10:56 true PT1M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия