https://ria.ru/20200922/sekta-1577579640.html
Источник: в Красноярском крае задержали основателя "секты Виссариона"
Силовики работают в религиозной общине в Курагинском районе Красноярского края и задержали его главу Виссариона, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T06:36
2020-09-22T06:36
2020-09-22T10:53
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Силовики работают в религиозной общине в <a href="http://ria.ru/location_Kuraginskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курагинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> и задержали его главу Виссариона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее в Telegram-канале "Борус" появилась информация, что главу "Города Солнца" Сергея Торопа (Виссарион) и его помощника Владимира Ведерникова увезли на вертолете силовики. Также опубликовано видео, на котором люди в камуфлированной форме с автоматами находятся в сельской местности и не пропускают сельского жителя. Также на видео запечатлен вертолет. В канале сообщается, что на территории приземлилось несколько вертолетов."Работают не наши, подробности не знаю. Предварительно, задержан Виссарион", — сказал собеседник агентства.В региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и управлении МВД по краю информацию не комментируют. В районной администрации также сообщили, что не осведомлены об операции.Несколько тысяч последователей общины Виссариона, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края. Они считают своего лидера вторым пришествием Христа.Согласно открытым источникам, "Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) — религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом, отсюда и пошло название общины — виссарионовцы. Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте России. В 1995 году Виссарион и последователи основали поселение в Курагинском районе на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца".В августе 2020 года СК сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как члены общины помешали работать прибывшей к ним съемочной группе мультимедийного центра "Известия". Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
https://ria.ru/20200819/1575995854.html
Арсений Новиков
Выкорчёвывать это мракобесие под корень.......
83
Арсений Новиков
С твоей украинской не сравнить. Вы впереди планеты всей.
45
20
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости.
Силовики работают в религиозной общине в Курагинском районе Красноярского края
и задержали его главу Виссариона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее в Telegram-канале "Борус" появилась информация, что главу "Города Солнца" Сергея Торопа (Виссарион) и его помощника Владимира Ведерникова увезли на вертолете силовики. Также опубликовано видео, на котором люди в камуфлированной форме с автоматами находятся в сельской местности и не пропускают сельского жителя. Также на видео запечатлен вертолет. В канале сообщается, что на территории приземлилось несколько вертолетов.
"Работают не наши, подробности не знаю. Предварительно, задержан Виссарион", — сказал собеседник агентства.
В региональном главке СК
и управлении МВД по краю информацию не комментируют. В районной администрации также сообщили, что не осведомлены об операции.
Несколько тысяч последователей общины Виссариона, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов
Красноярского края. Они считают своего лидера вторым пришествием Христа.
Согласно открытым источникам, "Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) — религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом, отсюда и пошло название общины — виссарионовцы. Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте России. В 1995 году Виссарион и последователи основали поселение в Курагинском районе на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца".
В августе 2020 года СК сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как члены общины помешали работать прибывшей к ним съемочной группе мультимедийного центра "Известия". Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).