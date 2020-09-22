https://ria.ru/20200922/sekta-1577579640.html

Источник: в Красноярском крае задержали основателя "секты Виссариона"

Силовики работают в религиозной общине в Курагинском районе Красноярского края и задержали его главу Виссариона, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T06:36

2020-09-22T06:36

2020-09-22T10:53

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Силовики работают в религиозной общине в <a href="http://ria.ru/location_Kuraginskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курагинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> и задержали его главу Виссариона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее в Telegram-канале "Борус" появилась информация, что главу "Города Солнца" Сергея Торопа (Виссарион) и его помощника Владимира Ведерникова увезли на вертолете силовики. Также опубликовано видео, на котором люди в камуфлированной форме с автоматами находятся в сельской местности и не пропускают сельского жителя. Также на видео запечатлен вертолет. В канале сообщается, что на территории приземлилось несколько вертолетов."Работают не наши, подробности не знаю. Предварительно, задержан Виссарион", — сказал собеседник агентства.В региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и управлении МВД по краю информацию не комментируют. В районной администрации также сообщили, что не осведомлены об операции.Несколько тысяч последователей общины Виссариона, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края. Они считают своего лидера вторым пришествием Христа.Согласно открытым источникам, "Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) — религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом, отсюда и пошло название общины — виссарионовцы. Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте России. В 1995 году Виссарион и последователи основали поселение в Курагинском районе на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца".В августе 2020 года СК сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как члены общины помешали работать прибывшей к ним съемочной группе мультимедийного центра "Известия". Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

https://ria.ru/20200819/1575995854.html

Арсений Новиков Выкорчёвывать это мракобесие под корень....... 83

Арсений Новиков С твоей украинской не сравнить. Вы впереди планеты всей. 45

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красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия