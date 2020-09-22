https://ria.ru/20200922/sderzhivanie-1577622101.html
Путин призвал США к взаимному сдерживанию в развитии ракетных систем
Россия рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:17
2020-09-22T19:17
2020-09-22T19:48
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
россия
владимир путин
сша
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россия рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем", - сказал Путин.Он отметил, что Россия уже с прошлого года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США."Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнёров, ни от их союзников. Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьёзного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200921/snv-1577544709.html
1
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, россия, владимир путин, сша, в мире