https://ria.ru/20200922/samolet-1577609031.html

Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с птицами на стометровой высоте, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:18

2020-09-22T16:18

2020-09-22T20:18

аэрофлот

москва

екатеринбург

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен — РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>", летевший из <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, столкнулся с птицами на стометровой высоте, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Двадцать второго сентября на высоте 100 метров произошло столкновение с птицами воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс Екатеринбург — Москва", — говорится в сообщении.На борту, по данным ведомства, находились 69 пассажиров и пять членов экипажа, командир воздушного судна принял решение о следовании до пункта назначения — в аэропорт <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>."Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — добавили в надзорном органе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/sheremetevo-chayki-1576603147.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, москва, екатеринбург, шереметьево (аэропорт), происшествия