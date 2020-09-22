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Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с птицами на стометровой высоте, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:18
2020-09-22T20:18
аэрофлот
москва
екатеринбург
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен — РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>", летевший из <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, столкнулся с птицами на стометровой высоте, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Двадцать второго сентября на высоте 100 метров произошло столкновение с птицами воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс Екатеринбург — Москва", — говорится в сообщении.На борту, по данным ведомства, находились 69 пассажиров и пять членов экипажа, командир воздушного судна принял решение о следовании до пункта назначения — в аэропорт <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>."Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — добавили в надзорном органе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/sheremetevo-chayki-1576603147.html
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аэрофлот, москва, екатеринбург, шереметьево (аэропорт), происшествия

Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами

16:18 22.09.2020 (обновлено: 20:18 22.09.2020)
50892
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с птицами на стометровой высоте, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Двадцать второго сентября на высоте 100 метров произошло столкновение с птицами воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс Екатеринбург — Москва", — говорится в сообщении.
На борту, по данным ведомства, находились 69 пассажиров и пять членов экипажа, командир воздушного судна принял решение о следовании до пункта назначения — в аэропорт Шереметьево.
"Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — добавили в надзорном органе.
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АэрофлотМоскваЕкатеринбургШереметьево (аэропорт)Происшествия
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