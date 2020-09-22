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https://ria.ru/20200922/sammit-1577622502.html
Путин напомнил об идее провести саммит постоянных членов Совбеза ООН
Россия рассчитывает провести очный саммит постоянных членов СБ ООН, как только позволит эпидемиологическая обстановка, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:21
2020-09-22T19:49
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
совет безопасности оон
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россия рассчитывает провести очный саммит постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, как только позволит эпидемиологическая обстановка, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Рассчитываем провести такую именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Путин.Он отметил, что в нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность и ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам безопасности ООН.По его словам, эти страны "уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права"."Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель – подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу", - подчеркнул глава РФ.Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
https://ria.ru/20200922/putin-1577622315.html
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире

Путин напомнил об идее провести саммит постоянных членов Совбеза ООН

19:21 22.09.2020 (обновлено: 19:49 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает провести очный саммит постоянных членов СБ ООН, как только позволит эпидемиологическая обстановка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.
"Рассчитываем провести такую именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Путин.
Он отметил, что в нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность и ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам безопасности ООН.
По его словам, эти страны "уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права".
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:19
Путин призвал все страны проявить мудрость в решении мировых проблем
"Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель – подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу", - подчеркнул глава РФ.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНСовет Безопасности ООНВладимир ПутинООНВ мире
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