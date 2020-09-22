https://ria.ru/20200922/sammit-1577622502.html

Путин напомнил об идее провести саммит постоянных членов Совбеза ООН

Россия рассчитывает провести очный саммит постоянных членов СБ ООН, как только позволит эпидемиологическая обстановка, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:21

2020-09-22T19:21

2020-09-22T19:49

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

совет безопасности оон

владимир путин

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россия рассчитывает провести очный саммит постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, как только позволит эпидемиологическая обстановка, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Рассчитываем провести такую именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Путин.Он отметил, что в нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность и ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам безопасности ООН.По его словам, эти страны "уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права"."Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель – подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу", - подчеркнул глава РФ.Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.

https://ria.ru/20200922/putin-1577622315.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире