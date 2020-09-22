https://ria.ru/20200922/rosmolodezh-1577606627.html
Эксперт оценил роль Росмолодежи в становлении волонтерского движения
На встрече президента России Владимира Путина с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александром Бугаевым были представлены... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:47
2020-09-22T15:47
2020-09-22T15:47
волонтерство в россии
волонтеры
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>На встрече президента России Владимира Путина с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александром Бугаевым были представлены итоги участия волонтеров в акции "Мы вместе" и других мероприятиях во время пандемии. Об этом рассказал член центрального штаба ОНФ, председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.На встрече в Кремле 22 сентября Владимир Путин и Александр Бугаев обсудили деятельность ведомства, а также расширение аудитории творческих и образовательных проектов."Сегодня произошло знаковое событие, поскольку Александр Вячеславович смог представить итоги деятельности добровольцев всей нашей страны, итоги участия волонтеров в рамках пандемии и участия в акции "Мы вместе". В построении системы, модели волонтерского движения огромную роль сыграла Росмолодежь. Без нее и без ее поддержки таких результатов, наверное, не было бы", – прокомментировал итоги встречи Павел Савчук.В рамках встречи с президентом Бугаев заявил, что в условиях пандемии волонтерское движение получило беспрецедентное развитие. Так, акция "Мы вместе" насчитывает более 120 тысяч добровольцев, которые в едином порыве помогали оказавшимся в сложной ситуации людям.Павел Савчук отметил, что в настоящее время меняется и сам образ волонтера в России."Если раньше это были люди от 18 до 23 лет – студенческое волонтерское движение на базе образовательного учреждения, – то сейчас развиваются региональные ресурсные центры поддержки добровольчества, волонтерские центры по направлениям чрезвычайных ситуаций, экологического движения, волонтерско-медицинские организации в сфере здравоохранения. И конечно, благодаря этому нам удается вовлекать в волонтерское движение молодежь совершенно разного возраста. Для вовлечения школьников до 18 лет идеальным механизмом, универсальным являются школьные волонтерские отряды. У них очень большой потенциал", – поделился Савчук.Эксперт отметил, что у организаций, подобных Росмолодежи и "Волонтерам-медикам", есть задача сделать волонтерство нормой жизни.
https://ria.ru/20200404/1569567470.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волонтерство в россии, волонтеры, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, общество
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На встрече президента России Владимира Путина с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александром Бугаевым были представлены итоги участия волонтеров в акции "Мы вместе" и других мероприятиях во время пандемии. Об этом рассказал член центрального штаба ОНФ, председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.
На встрече в Кремле 22 сентября Владимир Путин и Александр Бугаев обсудили деятельность ведомства, а также расширение аудитории творческих и образовательных проектов.
"Сегодня произошло знаковое событие, поскольку Александр Вячеславович смог представить итоги деятельности добровольцев всей нашей страны, итоги участия волонтеров в рамках пандемии и участия в акции "Мы вместе". В построении системы, модели волонтерского движения огромную роль сыграла Росмолодежь. Без нее и без ее поддержки таких результатов, наверное, не было бы", – прокомментировал итоги встречи Павел Савчук.
В рамках встречи с президентом Бугаев заявил, что в условиях пандемии волонтерское движение получило беспрецедентное развитие. Так, акция "Мы вместе" насчитывает более 120 тысяч добровольцев, которые в едином порыве помогали оказавшимся в сложной ситуации людям.
Павел Савчук отметил, что в настоящее время меняется и сам образ волонтера в России.
"Если раньше это были люди от 18 до 23 лет – студенческое волонтерское движение на базе образовательного учреждения, – то сейчас развиваются региональные ресурсные центры поддержки добровольчества, волонтерские центры по направлениям чрезвычайных ситуаций, экологического движения, волонтерско-медицинские организации в сфере здравоохранения. И конечно, благодаря этому нам удается вовлекать в волонтерское движение молодежь совершенно разного возраста. Для вовлечения школьников до 18 лет идеальным механизмом, универсальным являются школьные волонтерские отряды. У них очень большой потенциал", – поделился Савчук.
Эксперт отметил, что у организаций, подобных Росмолодежи и "Волонтерам-медикам", есть задача сделать волонтерство нормой жизни.
"Волонтерство не значит, что человек должен быть волонтером круглосуточно: носить футболку, волонтерскую книжку и бейдж. Это просто определенное состояние жизни человека, когда он в любую минуту готов прийти на помощь", – резюмировал Савчук.