https://ria.ru/20200922/romanova-1577594931.html

Экс-солистка "ВИА Гры" поразила фанатов фото в откровенном наряде

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова опубликовала в Instagram новый откровенный снимок. Образ певицы восхитил поклонников и вызвал волну комментариев. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:04

2020-09-22T13:04

2020-09-22T13:04

шоу-бизнес

виа гра

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Миша Романова опубликовала в Instagram новый откровенный снимок. Образ певицы восхитил поклонников и вызвал волну комментариев.На фотографии Миша предстала в черном коротком топе с глубоким декольте, подчеркивающем формы девушки. Наряд дополнили высокие шорты, колготки в сетку и серебристый жакет.В таком луке звезда выступила перед публикой украинского города <a href="http://ria.ru/location_Zaporizhzhya/" target="_blank" data-auto="true">Запорожье</a>."Переполняют эмоции от встречи с вами. Спасибо, Запорожье", — подписала знаменитость кадр в социальной сети.В комментариях к посту поклонники Романовой одарили ее комплиментами: "Ты просто сводишь с ума своей красотой", "Безумно талантливая и красивая", "Миша, ты нереальная!".

https://ria.ru/20200920/via-gra-1577504268.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, виа гра