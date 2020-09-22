https://ria.ru/20200922/rekord-1577601555.html

Метеорологи обновили рекорд самых низких температур в Северном полушарии

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обновила рекорд для самых низких температур в Северном полушарии, говорится в заявлении организации,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:37

2020-09-22T14:37

2020-09-22T16:36

оймякон

земля - риа наука

всемирная метеорологическая организация

антарктида

гренландия

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<strong>ЖЕНЕВА, 22 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_meteorologicheskaja_organizacija_VMO/" target="_blank" data-auto="true">Всемирная метеорологическая организация</a> (ВМО) обновила рекорд для самых низких температур в Северном полушарии, говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.Как отмечается, ВМО признала температуру -69,6°C на автоматической метеостанции в <a href="http://ria.ru/location_Greenland/" target="_blank" data-auto="true">Гренландии</a> 22 декабря 1991 года самой низкой из когда-либо зафиксированных в Северном полушарии.Запись обнаружили после почти 30 лет изысканий в Архиве экстремальных погодных и климатических явлений ВМО. Новые данные изменяют рейтинг самых низких температур для Северного полушария, переместив на второе место значение в -67,8°C, зафиксированное на российском объекте в <a href="http://ria.ru/location_Verkhojansk/" target="_blank" data-auto="true">Верхоянске</a> в феврале 1892 года и в <a href="http://ria.ru/location_Ojjmjakon/" target="_blank" data-auto="true">Оймяконе</a> в январе 1933-го.Самый холодный в мире температурный рекорд остается за Южным полушарием, где на высотной метеостанции "Восток" в <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиде</a> 21 июля 1983 года было зафиксировано -89,2°C.В Архиве экстремальных погодных и климатических явлений ВМО содержатся записи о наиболее высоких и низких температурах в мире, о количестве осадков, о самых длительных периодах засухи, о максимальном порыве ветра, о самой длинной вспышке молнии и смертельных случаях, связанных с погодой.

https://ria.ru/20200818/1575915675.html

оймякон

антарктида

гренландия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оймякон, земля - риа наука, всемирная метеорологическая организация, антарктида, гренландия