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https://ria.ru/20200922/rechi-1577624196.html
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выступления лидеров России и США на ГА ООН, отметил существенную разницу в приоритетах РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:54
2020-09-22T19:54
россия
леонид слуцкий
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
воз
нато
владимир путин
китай
оон
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>, комментируя выступления лидеров России и США на ГА ООН, отметил существенную разницу в приоритетах выступлений: президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от его американского коллеги <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>, который критиковал Китай и говорил о вкладе НАТО."Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ. Почувствуйте разницу", - написал Слуцкий в <a href="https://twitter.com/l_slutsky/status/1308441258633949186" target="_blank">Twitter</a>.
https://ria.ru/20200922/putin-1577623570.html
"Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ. Почувствуйте разницу", - написал Слуцкий" - Разницу мы чувствуем. а разница в том, что Путин высказал елейную невыполнимую фантастику, а Трамп конкретно выразил угрозы, которые претворяет в жизнь, и будет это делать.
22
Да, у Путина всё чётко, аргументировано, логично. А главное, широко представлена позитивная и миротворящая стратегия России в Мире и совместное с ООН и другими странами сохранение безопасности на земле.
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россия
китай
сша
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россия, леонид слуцкий, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, воз, нато, владимир путин, китай, оон, сша, в мире

Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН

19:54 22.09.2020
2316
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выступления лидеров России и США на ГА ООН, отметил существенную разницу в приоритетах выступлений: президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от его американского коллеги Дональда Трампа, который критиковал Китай и говорил о вкладе НАТО.
"Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ. Почувствуйте разницу", - написал Слуцкий в Twitter.
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РоссияЛеонид СлуцкийДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВОЗНАТОВладимир ПутинКитайООНСШАВ мире
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"Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ. Почувствуйте разницу", - написал Слуцкий" - Разницу мы чувствуем. а разница в том, что Путин высказал елейную невыполнимую фантастику, а Трамп конкретно выразил угрозы, которые претворяет в жизнь, и будет это делать.
22 сентября, 19:58
Александр НевскийАлександр Невский
4000117
Да, у Путина всё чётко, аргументировано, логично. А главное, широко представлена позитивная и миротворящая стратегия России в Мире и совместное с ООН и другими странами сохранение безопасности на земле.
22 сентября, 20:08
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
1800002
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