https://ria.ru/20200922/rechi-1577624196.html

Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выступления лидеров России и США на ГА ООН, отметил существенную разницу в приоритетах РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:54

2020-09-22T19:54

2020-09-22T19:54

россия

леонид слуцкий

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

воз

нато

владимир путин

китай

оон

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>, комментируя выступления лидеров России и США на ГА ООН, отметил существенную разницу в приоритетах выступлений: президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от его американского коллеги <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>, который критиковал Китай и говорил о вкладе НАТО."Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ. Почувствуйте разницу", - написал Слуцкий в <a href="https://twitter.com/l_slutsky/status/1308441258633949186" target="_blank">Twitter</a>.

https://ria.ru/20200922/putin-1577623570.html

Александр Невский "Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ. Почувствуйте разницу", - написал Слуцкий" - Разницу мы чувствуем. а разница в том, что Путин высказал елейную невыполнимую фантастику, а Трамп конкретно выразил угрозы, которые претворяет в жизнь, и будет это делать. 22

lyuda.terenteva.55 Да, у Путина всё чётко, аргументировано, логично. А главное, широко представлена позитивная и миротворящая стратегия России в Мире и совместное с ООН и другими странами сохранение безопасности на земле. 20

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россия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, воз, нато, владимир путин, китай, оон, сша, в мире