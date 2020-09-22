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Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за противоречий Китая и США
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за торговых противоречий Китая и США – это будет чревато геостратегическим и военным расколом. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:16
2020-09-22T16:16
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
китай
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал не допустить раскола мира из-за торговых противоречий <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> – это будет чревато геостратегическим и военным расколом.Он призвал сделать все возможное для того, чтобы избежать новой холодной войны."Мы движемся в очень опасном направлении. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом, после которого каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта", - сказал Гутерреш, выступая в ходе общих прений сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Технологический и экономический раскол может неизбежно превратиться в геостратегический и военный раскол. Мы должны избежать этого любой ценой", - заявил он.
https://ria.ru/20200913/ugroza-1577171465.html
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антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, китай, оон, сша, в мире

Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за противоречий Китая и США

16:16 22.09.2020
323
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / K.M. Chaudary
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за торговых противоречий Китая и США – это будет чревато геостратегическим и военным расколом.
Он призвал сделать все возможное для того, чтобы избежать новой холодной войны.
"Мы движемся в очень опасном направлении. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом, после которого каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта", - сказал Гутерреш, выступая в ходе общих прений сессии Генассамблеи ООН.
"Технологический и экономический раскол может неизбежно превратиться в геостратегический и военный раскол. Мы должны избежать этого любой ценой", - заявил он.
Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 16:09
Китай признал США главной угрозой мировому порядку
6140014
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Антониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНКитайООНСШАВ мире
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