https://ria.ru/20200922/raskol-1577608951.html
Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за противоречий Китая и США
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за торговых противоречий Китая и США – это будет чревато геостратегическим и военным расколом. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:16
2020-09-22T16:16
2020-09-22T16:16
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
китай
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал не допустить раскола мира из-за торговых противоречий <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> – это будет чревато геостратегическим и военным расколом.Он призвал сделать все возможное для того, чтобы избежать новой холодной войны."Мы движемся в очень опасном направлении. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом, после которого каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта", - сказал Гутерреш, выступая в ходе общих прений сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Технологический и экономический раскол может неизбежно превратиться в геостратегический и военный раскол. Мы должны избежать этого любой ценой", - заявил он.
https://ria.ru/20200913/ugroza-1577171465.html
3
китай
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, китай, оон, сша, в мире