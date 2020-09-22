https://ria.ru/20200922/raketa-1577604575.html
Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для "Роскосмоса"
Частная российская компания "КосмоКурс" проиграла в конкурсе на разработку метановой ракеты для "Роскосмоса", хотя предложила цену контракта в два раза ниже,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:14
2020-09-22T15:14
2020-09-22T15:14
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Частная российская компания "<a href="http://ria.ru/organization_kosmokurs/" target="_blank" data-auto="true">КосмоКурс</a>" проиграла в конкурсе на разработку метановой ракеты для "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", хотя предложила цену контракта в два раза ниже, чем у конкурентов, говорится в протоколе, опубликованном на госзакупках.Ранее сообщалось, что "КосмоКурс" допущен для участия в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ"."Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса: АО "РКЦ "Прогресс", - говорится в решении конкурсной комиссии.Второе место занял Космический центр им. Хруничева. Третье - "КосмоКурс".Частная компания готова была подготовить эскизный проект метановой ракеты за 203 миллиона рублей, в то время как другие участники конкурса предложили 407 миллионов – именно эта сумма в качестве максимальной была указана "Роскосмосом" в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок.Планируется, что эскизный проект ракеты "Амур-СПГ" подготовят к концу 2020 года.Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащённую двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане). С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577579875.html
https://ria.ru/20200821/raketa-1576076948.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космокурс, космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Частная российская компания "КосмоКурс
" проиграла в конкурсе на разработку метановой ракеты для "Роскосмоса
", хотя предложила цену контракта в два раза ниже, чем у конкурентов, говорится в протоколе, опубликованном на госзакупках.
Ранее сообщалось, что "КосмоКурс" допущен для участия в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ".
"Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса: АО "РКЦ "Прогресс", - говорится в решении конкурсной комиссии.
Второе место занял Космический центр им. Хруничева. Третье - "КосмоКурс".
Частная компания готова была подготовить эскизный проект метановой ракеты за 203 миллиона рублей, в то время как другие участники конкурса предложили 407 миллионов – именно эта сумма в качестве максимальной была указана "Роскосмосом" в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Планируется, что эскизный проект ракеты "Амур-СПГ" подготовят к концу 2020 года.
Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащённую двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане). С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.
Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.