https://ria.ru/20200922/rak-1577608448.html
В Минздраве заявили о снижении смертности от рака в России
Смертность от злокачественных новообразований за период с января по июнь снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, следует из приветствия министра... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:07
2020-09-22T16:07
2020-09-22T16:07
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Смертность от злокачественных новообразований за период с января по июнь снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, следует из приветствия министра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a> к участникам международного форума по онкологии и радиологии."Уже сегодня благодаря предпринятым мерам мы видим первые результаты – так, снижение смертности в этом году за период январь - июнь от злокачественных новообразований улучшилось на 5% по сравнению с прошлым годом",- зачитал приветствие Мурашко на пленарном заседании форума замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.
https://ria.ru/20200922/samarskiy-universitet--1577582400.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, общество