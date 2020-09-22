https://ria.ru/20200922/rak-1577608448.html

В Минздраве заявили о снижении смертности от рака в России

Смертность от злокачественных новообразований за период с января по июнь снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, следует из приветствия министра... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:07

2020-09-22T16:07

2020-09-22T16:07

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Смертность от злокачественных новообразований за период с января по июнь снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, следует из приветствия министра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a> к участникам международного форума по онкологии и радиологии."Уже сегодня благодаря предпринятым мерам мы видим первые результаты – так, снижение смертности в этом году за период январь - июнь от злокачественных новообразований улучшилось на 5% по сравнению с прошлым годом",- зачитал приветствие Мурашко на пленарном заседании форума замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.

https://ria.ru/20200922/samarskiy-universitet--1577582400.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, общество