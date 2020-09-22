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В Минздраве заявили о снижении смертности от рака в России
Смертность от злокачественных новообразований за период с января по июнь снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, следует из приветствия министра... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:07
2020-09-22T16:07
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Смертность от злокачественных новообразований за период с января по июнь снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, следует из приветствия министра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a> к участникам международного форума по онкологии и радиологии."Уже сегодня благодаря предпринятым мерам мы видим первые результаты – так, снижение смертности в этом году за период январь - июнь от злокачественных новообразований улучшилось на 5% по сравнению с прошлым годом",- зачитал приветствие Мурашко на пленарном заседании форума замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве заявили о снижении смертности от рака в России

16:07 22.09.2020
230
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Смертность от злокачественных новообразований за период с января по июнь снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, следует из приветствия министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к участникам международного форума по онкологии и радиологии.
"Уже сегодня благодаря предпринятым мерам мы видим первые результаты – так, снижение смертности в этом году за период январь - июнь от злокачественных новообразований улучшилось на 5% по сравнению с прошлым годом",- зачитал приветствие Мурашко на пленарном заседании форума замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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