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https://ria.ru/20200922/putin-1577623570.html
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах ООН, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:36
2020-09-22T19:37
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений."Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - сказал Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.
https://ria.ru/20200922/sovbez-1577621686.html
Хорошо бы. Да только это "сообщество" пока не готово действовать без оглядки на заокеанского дядю. А станет Россия сильнее - меньше мир на этого дядю оглядываться будет.
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РИА Новости
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, в мире

Путин призвал мировое сообщество действовать сообща

19:36 22.09.2020 (обновлено: 19:37 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин провел встречу с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах ООН, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений.
"Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - сказал Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:13
Путин призвал Совбез ООН учитывать интересы всех стран
3281106
Обсудить6
Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНВ мире
Популярные комментарии
Хорошо бы. Да только это "сообщество" пока не готово действовать без оглядки на заокеанского дядю. А станет Россия сильнее - меньше мир на этого дядю оглядываться будет.
22 сентября, 19:49
Александр ИАлександр И
1300003
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