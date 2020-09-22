https://ria.ru/20200922/putin-1577623570.html

Путин призвал мировое сообщество действовать сообща

Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах ООН, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:36

2020-09-22T19:36

2020-09-22T19:37

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

генеральная ассамблея оон

владимир путин

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений."Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - сказал Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20200922/sovbez-1577621686.html

Александр И Хорошо бы. Да только это "сообщество" пока не готово действовать без оглядки на заокеанского дядю. А станет Россия сильнее - меньше мир на этого дядю оглядываться будет. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, в мире