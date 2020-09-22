https://ria.ru/20200922/putin-1577623570.html
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах ООН, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:36
2020-09-22T19:36
2020-09-22T19:37
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений."Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - сказал Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.
https://ria.ru/20200922/sovbez-1577621686.html
Александр И
Хорошо бы. Да только это "сообщество" пока не готово действовать без оглядки на заокеанского дядю. А станет Россия сильнее - меньше мир на этого дядю оглядываться будет.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, в мире