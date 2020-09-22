https://ria.ru/20200922/putin-1577622315.html

Путин призвал все страны проявить мудрость в решении мировых проблем

Всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность в решении мировых проблем в нынешних сложных условиях, заявил президент России Владимир РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:19

2020-09-22T19:19

2020-09-22T19:47

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность в решении мировых проблем в нынешних сложных условиях, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."В нынешних условиях, в сложных условиях, всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность", - заявил Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.По словам главы государства, ведущая роль в этом принадлежит постоянным членам <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.

https://ria.ru/20200922/ugrozy-1577622947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире