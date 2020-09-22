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Путин подчеркнул важность права вето у пяти постоянных членов СБ ООН
Право вето пяти постоянных членов Совбеза ООН работает и необходимо, оно отражает реальный военно-политический баланс в мире, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:07
2020-09-22T19:19
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
совет безопасности оон
владимир путин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Право вето пяти постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> работает и необходимо, оно отражает реальный военно-политический баланс в мире, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. Такое право пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.
https://ria.ru/20200922/oon-1577620960.html
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире

Путин подчеркнул важность права вето у пяти постоянных членов СБ ООН

19:07 22.09.2020 (обновлено: 19:19 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока "Авангард" Гербертом Ефремовым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Право вето пяти постоянных членов Совбеза ООН работает и необходимо, оно отражает реальный военно-политический баланс в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. Такое право пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:03
Путин подчеркнул роль Устава ООН как источника международного права
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Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНСовет Безопасности ООНВладимир ПутинООНВ мире
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