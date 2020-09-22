https://ria.ru/20200922/putin-1577621254.html

Путин подчеркнул важность права вето у пяти постоянных членов СБ ООН

Право вето пяти постоянных членов Совбеза ООН работает и необходимо, оно отражает реальный военно-политический баланс в мире, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:07

2020-09-22T19:07

2020-09-22T19:19

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

совет безопасности оон

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Право вето пяти постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> работает и необходимо, оно отражает реальный военно-политический баланс в мире, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. Такое право пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.

https://ria.ru/20200922/oon-1577620960.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире