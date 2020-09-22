https://ria.ru/20200922/putin-1577621142.html

Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям

ООН не должна костенеть, организация должна адаптироваться к современным реалиям, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на 75-й сессии... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:04

2020-09-22T19:04

2020-09-22T19:56

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

россия

владимир путин

оон

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> ООН не должна костенеть, организация должна адаптироваться к современным реалиям, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в рамках выступления на 75-й сессии <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генеральной Ассамблеи ООН</a>."Как любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным", - сказал президент.

https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, россия, владимир путин, оон, безопасность, в мире