https://ria.ru/20200922/prokat-1577597593.html

Китайский фильм "Восемь сотен" стал лидером мирового проката в 2020 году

Китайский фильм о войне "Восемь сотен" стал лидером мирового проката в 2020 году, поскольку его общие сборы месяц спустя после премьеры выросли до 426 миллионов РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:47

2020-09-22T20:47

2020-09-22T20:47

культура

кино и сериалы

новости культуры

кристофер нолан

китай

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости</strong>. Китайский фильм о войне "Восемь сотен" стал лидером мирового проката в 2020 году, поскольку его общие сборы месяц спустя после премьеры выросли до 426 миллионов долларов, <a href="https://comicbook.com/movies/news/the-eight-hundred-movie-highest-grossing-2020-bad-boys-for-life-mulan-tenet/" target="_blank">сообщает</a> Comic Book.В результате он обошел предыдущего лидера "Плохие парни навсегда" (424 миллионов долларов), который начали показывать еще до карантина, и занял первое место.В фильме, основанном на реальных событиях, рассказывается о том, как отряд китайских солдат героически защищал склад в Шанхае от японских войск в течение четырех дней в 1937 году. Бюджет ленты составил 85 миллионов долларов. По прогнозам экспертов, общие сборы "Восьми сотен" могут вырасти до 445 миллионов долларов. Между тем экранизация мультфильма "Мулан", которая своим сюжетом должна была привлечь внимание китайцев, пока надежд не оправдала, ее сборы в Китае — 36,3 миллиона долларов, во всем мире — 57 миллионов. "Довод" Кристофера Нолана в мировом прокате заработал пока 250 миллионов долларов, из них в Китае – 61 миллион. В Штатах он получил всего 36,1 миллион, несмотря на то, что был лидером американского проката в течение трех последних недель. Бюджет картины — 200 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200922/prokat-1577594054.html

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан, китай