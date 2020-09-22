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https://ria.ru/20200922/prokat-1577594054.html
"Довод" собрал в российском прокате почти 600 миллионов рублей
Фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод" собрал с момента выхода в России почти 600 миллионов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:21
2020-09-22T13:21
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
фонд кино
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод" собрал с момента выхода в России почти 600 миллионов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), <a href="http://ekinobilet.fond-kino.ru/" target="_blank">опубликованные</a> на сайте Фонда кино.Фильм вышел в широкий российский прокат 3 сентября. В день премьеры фильм заработал более 35 миллионов рублей, а в первый уикенд - 189 миллионов рублей. Общие сборы картины, по данным на 22 сентября, составляют почти 600 миллионов рублей.В фантастическом триллере главный герой сражается за спасение мира вместе с международными спецслужбами, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Роли исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие.
https://ria.ru/20200903/dovod-1576648347.html
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кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, фонд кино, кристофер нолан

"Довод" собрал в российском прокате почти 600 миллионов рублей

13:21 22.09.2020
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© Syncopy (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Syncopy (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод" собрал с момента выхода в России почти 600 миллионов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Фильм вышел в широкий российский прокат 3 сентября. В день премьеры фильм заработал более 35 миллионов рублей, а в первый уикенд - 189 миллионов рублей. Общие сборы картины, по данным на 22 сентября, составляют почти 600 миллионов рублей.
В фантастическом триллере главный герой сражается за спасение мира вместе с международными спецслужбами, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Роли исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие.
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00Культура
"Не пытайся понять, чувствуй". Вышел самый ожидаемый фильм года — "Довод"
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КультураКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонФонд киноКристофер Нолан
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