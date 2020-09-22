https://ria.ru/20200922/prokat-1577594054.html
"Довод" собрал в российском прокате почти 600 миллионов рублей
Фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод" собрал с момента выхода в России почти 600 миллионов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:21
2020-09-22T13:21
2020-09-22T13:21
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
фонд кино
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод" собрал с момента выхода в России почти 600 миллионов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), <a href="http://ekinobilet.fond-kino.ru/" target="_blank">опубликованные</a> на сайте Фонда кино.Фильм вышел в широкий российский прокат 3 сентября. В день премьеры фильм заработал более 35 миллионов рублей, а в первый уикенд - 189 миллионов рублей. Общие сборы картины, по данным на 22 сентября, составляют почти 600 миллионов рублей.В фантастическом триллере главный герой сражается за спасение мира вместе с международными спецслужбами, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Роли исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие.
https://ria.ru/20200903/dovod-1576648347.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, фонд кино, кристофер нолан