https://ria.ru/20200922/prestupnik-1577613192.html

В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника

В Иркутской области задержан преступник, совершивший с подельницей побег из-под стражи во время этапирования в колонию, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:17

2020-09-22T17:17

2020-09-22T17:17

ирина волк

ангарск

иркутская область

краснодарский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> задержан преступник, совершивший с подельницей побег из-под стражи во время этапирования в колонию, сообщила официальный представитель МВД России <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.Ранее сообщалось, что в Иркутской области разыскиваются двое опасных преступников – 31-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарска</a> Сергей Устюгов и его 24-летняя подельница Татьяна Никитина."В пригороде Ангарска благодаря содействию граждан задержан мужчина, который в начале сентября совершил вместе с сообщницей побег из-под стражи", - сказала Волк.По ее словам, в 2018 году злоумышленники были осуждены за совершение ряда преступлений на территории <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> и Иркутской области. Седьмого сентября во время конвоирования в исправительные учреждения им удалось ввести в заблуждение сопровождавших их сотрудников правоохранительных органов и скрыться."Сегодня в одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, приехав с сыном на дачный участок, обнаружил разыскиваемых лиц в своем доме. Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчины смогли обезвредить преступника, вооруженного ножом и газовым баллончиком, и удерживали его до приезда полиции. Женщине удалось скрыться. В настоящее время продолжаются мероприятия по ее розыску", - пояснила Волк.

https://ria.ru/20200318/1568786688.html

ангарск

иркутская область

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, ангарск, иркутская область, краснодарский край, происшествия