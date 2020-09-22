https://ria.ru/20200922/premiya-1577612083.html
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с распространением коронавируса в мире,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:04
2020-09-22T17:04
2020-09-22T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нобелевская премия
швеция
стокгольм (город)
в мире
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольме</a> в связи с распространением коронавируса в мире, сообщается в пресс-релизе организации во вторник."Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали", - говорится в сообщении.Традиционная церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
5
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нобелевская премия, швеция, стокгольм (город), в мире