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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/premiya-1577612083.html
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с распространением коронавируса в мире,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:04
2020-09-22T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нобелевская премия
швеция
стокгольм (город)
в мире
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольме</a> в связи с распространением коронавируса в мире, сообщается в пресс-релизе организации во вторник."Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали", - говорится в сообщении.Традиционная церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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швеция
стокгольм (город)
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коронавирус covid-19, нобелевская премия, швеция, стокгольм (город), в мире

Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса

17:04 22.09.2020
615
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
СТОКГОЛЬМ, 22 сен - РИА Новости. Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с распространением коронавируса в мире, сообщается в пресс-релизе организации во вторник.
"Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали", - говорится в сообщении.
Традиционная церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
9140200
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нобелевская премияШвецияСтокгольм (город)В мире
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