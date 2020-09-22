https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html

Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства

Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции, в частности, о новой процедуре формирования кабмина. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:05

2020-09-22T20:05

2020-09-22T21:18

голосование по поправкам в конституцию

павел крашенинников

госдума рф

правительство рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции, в частности, о новой процедуре формирования кабмина.Как сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>, премьера, его заместителей и федеральных министров, кроме силовиков, будет назначать президент после утверждения кандидатов Госдумой.Это усилит роль парламента, уточнил депутат.Кандидатуру премьера выдвигает президент, а вице-премьеров и министров — председатель правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого. Сделать это он сможет без роспуска всего кабинета.Крашенинников отметил, что "новая процедура формирования правительства более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность".В президентском пакете содержатся также проекты, касающиеся деятельности Конституционного суда, ФСБ, внешней разведки, прокуратуры, уполномоченного по правам человека и ряд других документов.По словам Крашенинникова, "внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в Конституцию". Также он уточнил, что Дума рассмотрит их в осеннюю сессию.

https://ria.ru/20200914/konstitutsiya-1577227350.html

https://ria.ru/20200922/perestanovki-1577620097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, правительство рф, владимир путин, политика