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Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Ведущая программы "Давай поженимся", сваха Роза Сябитова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала, почему российские женщины стали чаще выходить... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:14
2020-09-22T16:59
россия
роза сябитова
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Ведущая программы "Давай поженимся", сваха <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> в беседе с радиостанцией "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" рассказала, почему российские женщины стали чаще выходить замуж за иностранцев.Ранее в пресс-службе управления ЗАГС <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> сообщили, что с начала года доля смешанных браков в столице достигла 15%. С января москвичи заключили более шести тысяч союзов с иностранцами.По словам Сябитовой, в последнее время иностранные мужчины стали отдавать предпочтение россиянкам. Она считает, что российские мужчины подходят в качестве супругов только российским женщинам.Она считает, что у россиянок есть "программа", из-за которой слово "любить" воспринимается как синоним слова "жалеть".Еще одна причина востребованности российских женщин заключается в пандемии коронавируса, считает телеведущая.Сябитова считает, что иностранцы стремятся остаться жить в России и легализовать свое пребывание в стране через брак.Также россиянки вынуждены выходить замуж за иностранцев из-за того, что они слишком поздно задумываются о браке и предпочитают строить карьеру. По мнению свахи, это отталкивает российских мужчин.
https://ria.ru/20190619/1555684920.html
https://ria.ru/20200628/1573588183.html
Причина популярности неразборчивых иностранцев - легкодоступность.
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"Еще одна причина востребованности российских женщин заключается" заключается в том, что российские мужчины перестали ломать лица как иностранцам за приставания к своим женщинам, так и бабам за согласие на подобные встречи.
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россия
РИА Новости
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, роза сябитова, общество

Названы причины популярности россиянок у иностранцев

16:14 22.09.2020 (обновлено: 16:59 22.09.2020)
4273
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся", сваха Роза Сябитова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала, почему российские женщины стали чаще выходить замуж за иностранцев.
Ранее в пресс-службе управления ЗАГС Москвы сообщили, что с начала года доля смешанных браков в столице достигла 15%. С января москвичи заключили более шести тысяч союзов с иностранцами.
По словам Сябитовой, в последнее время иностранные мужчины стали отдавать предпочтение россиянкам. Она считает, что российские мужчины подходят в качестве супругов только российским женщинам.
"А вот российские женщины подходят для любых женихов, иностранных в том числе", — сказала сваха.
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Она считает, что у россиянок есть "программа", из-за которой слово "любить" воспринимается как синоним слова "жалеть".

"Мы очень выживаемые, быстроприспосабливаемые. И при этом, конечно, красивые", — пояснила Сябитова.

Еще одна причина востребованности российских женщин заключается в пандемии коронавируса, считает телеведущая.

"Мы народ дисциплинированный, что схоже, наверное, с китайцами. Нам сказали делать — мы делаем. Поэтому раз у них там все плохо, они к нам побежали", — сказала она.

Сябитова считает, что иностранцы стремятся остаться жить в России и легализовать свое пребывание в стране через брак.
Также россиянки вынуждены выходить замуж за иностранцев из-за того, что они слишком поздно задумываются о браке и предпочитают строить карьеру. По мнению свахи, это отталкивает российских мужчин.
"Наши мужчины, конечно, помалкивают, но все-таки выбирают молодых, из хороших семей и детородного возраста", — заключила она.
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Обсудить16
РоссияРоза СябитоваОбщество
Популярные комментарии
Причина популярности неразборчивых иностранцев - легкодоступность.
22 сентября, 17:24
bakula74bakula74
1100223
"Еще одна причина востребованности российских женщин заключается" заключается в том, что российские мужчины перестали ломать лица как иностранцам за приставания к своим женщинам, так и бабам за согласие на подобные встречи.
22 сентября, 17:21
Семён МосинСемён Мосин
921020
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