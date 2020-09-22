https://ria.ru/20200922/popular-1577608794.html

Названы причины популярности россиянок у иностранцев

Ведущая программы "Давай поженимся", сваха Роза Сябитова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала, почему российские женщины стали чаще выходить... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:14

2020-09-22T16:14

2020-09-22T16:59

россия

роза сябитова

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Ведущая программы "Давай поженимся", сваха <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> в беседе с радиостанцией "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" рассказала, почему российские женщины стали чаще выходить замуж за иностранцев.Ранее в пресс-службе управления ЗАГС <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> сообщили, что с начала года доля смешанных браков в столице достигла 15%. С января москвичи заключили более шести тысяч союзов с иностранцами.По словам Сябитовой, в последнее время иностранные мужчины стали отдавать предпочтение россиянкам. Она считает, что российские мужчины подходят в качестве супругов только российским женщинам.Она считает, что у россиянок есть "программа", из-за которой слово "любить" воспринимается как синоним слова "жалеть".Еще одна причина востребованности российских женщин заключается в пандемии коронавируса, считает телеведущая.Сябитова считает, что иностранцы стремятся остаться жить в России и легализовать свое пребывание в стране через брак.Также россиянки вынуждены выходить замуж за иностранцев из-за того, что они слишком поздно задумываются о браке и предпочитают строить карьеру. По мнению свахи, это отталкивает российских мужчин.

https://ria.ru/20190619/1555684920.html

https://ria.ru/20200628/1573588183.html

bakula74 Причина популярности неразборчивых иностранцев - легкодоступность. 18

Семён Мосин "Еще одна причина востребованности российских женщин заключается" заключается в том, что российские мужчины перестали ломать лица как иностранцам за приставания к своим женщинам, так и бабам за согласие на подобные встречи. 14

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роза сябитова, общество