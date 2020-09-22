https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580869.html

Москвичам пообещали продолжительное бабье лето

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец анонсировал продолжительное и самое теплое за десять лет бабье лето в столице. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:21

2020-09-22T08:21

2020-09-22T10:28

погода

евгений тишковец

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/">Евгений Тишковец</a> анонсировал продолжительное и самое теплое за десять лет бабье лето в столице."Вторник, 22 сентября, для <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> будет знаменательным. Во-первых, наступит день осеннего равноденствия, а значит, стартует астрономическая осень. А во-вторых, в столице наконец-то начнется продолжительный сезон настоящего бабьего лета", — сказал он РИА Новости.Во вторник ожидается до 21 градуса тепла. "В последующие сутки и до конца недели москвичей ждут невероятно погожие деньки с температурным фоном на пять-семь градусов выше положенной для последней декады сентября климатической нормы", — отметил Тишковец.Ночью воздух будет остывать до плюс семи-двенадцати градусов, а после полудня яркое солнце будет поднимать столбики термометров до плюс 18-23, что соответствует многолетним показателям июня или августа. Ветер поутихнет, в ночные и утренние часы местами на землю будут опускаться туманы и густые дымки с ухудшением видимости. Показания барометров продолжат расти и достигнут 753 миллиметров ртутного столба.Такая погода продержится всю неделю.

https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580757.html

https://ria.ru/20200915/pogoda-1577277621.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество