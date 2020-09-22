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https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580869.html
Москвичам пообещали продолжительное бабье лето
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец анонсировал продолжительное и самое теплое за десять лет бабье лето в столице. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:21
2020-09-22T10:28
погода
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/">Евгений Тишковец</a> анонсировал продолжительное и самое теплое за десять лет бабье лето в столице."Вторник, 22 сентября, для <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> будет знаменательным. Во-первых, наступит день осеннего равноденствия, а значит, стартует астрономическая осень. А во-вторых, в столице наконец-то начнется продолжительный сезон настоящего бабьего лета", — сказал он РИА Новости.Во вторник ожидается до 21 градуса тепла. "В последующие сутки и до конца недели москвичей ждут невероятно погожие деньки с температурным фоном на пять-семь градусов выше положенной для последней декады сентября климатической нормы", — отметил Тишковец.Ночью воздух будет остывать до плюс семи-двенадцати градусов, а после полудня яркое солнце будет поднимать столбики термометров до плюс 18-23, что соответствует многолетним показателям июня или августа. Ветер поутихнет, в ночные и утренние часы местами на землю будут опускаться туманы и густые дымки с ухудшением видимости. Показания барометров продолжат расти и достигнут 753 миллиметров ртутного столба.Такая погода продержится всю неделю.
https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580757.html
https://ria.ru/20200915/pogoda-1577277621.html
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Москвичам пообещали продолжительное бабье лето

08:21 22.09.2020 (обновлено: 10:28 22.09.2020)
15622
© РИА Новости / Григорий СысоевСквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец анонсировал продолжительное и самое теплое за десять лет бабье лето в столице.
"Вторник, 22 сентября, для Москвы будет знаменательным. Во-первых, наступит день осеннего равноденствия, а значит, стартует астрономическая осень. А во-вторых, в столице наконец-то начнется продолжительный сезон настоящего бабьего лета", — сказал он РИА Новости.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 08:17
В Москве во вторник ожидается по-летнему теплая погода
Во вторник ожидается до 21 градуса тепла. "В последующие сутки и до конца недели москвичей ждут невероятно погожие деньки с температурным фоном на пять-семь градусов выше положенной для последней декады сентября климатической нормы", — отметил Тишковец.
Ночью воздух будет остывать до плюс семи-двенадцати градусов, а после полудня яркое солнце будет поднимать столбики термометров до плюс 18-23, что соответствует многолетним показателям июня или августа.
Ветер поутихнет, в ночные и утренние часы местами на землю будут опускаться туманы и густые дымки с ухудшением видимости. Показания барометров продолжат расти и достигнут 753 миллиметров ртутного столба.
Такая погода продержится всю неделю.
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Синоптик рассказал, когда в Москву придет "бабье лето"
1381050217
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
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